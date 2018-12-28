Новый год и кошка

Новый год уже совсем близко, остались самые последние приготовления. Подарки надежно спрятаны, украшения и наряды выбраны, блюда для праздничного стола спланированы… Не забыли подумать о своих домашних любимцах? Ведь праздничное веселье легко может обернуться стрессами и опасностями для кошек и собак. Как обезопасить своего питомца, а заодно сохранить себе нервы?

1. Елки-палки

Елку наряжайте лучше искусственную. Ведь с точки зрения питомца, ее нужно обязательно обнять и пожевать! Натуральная грозит исколотыми лапками и носами. Игрушки на елочку выбирайте безопасные, обязательно небьющиеся! Лучше плотные пластиковые или из ткани.

Если все-таки вы принципиально за живую елку – будьте очень внимательны. Дерево нередко ставят в ведро с водой, и питомец может легко его опрокинуть. Тщательно закрепите ствол и не давайте животному подобраться к основанию. Можно даже поставить загородку.

И, разумеется, никакой мишуры в доме! Для животных, а особенно для кошек, елочный дождик – десерт. Они обожают его жевать и даже глотать. Есть опасность провести праздничные дни у ветеринара, извлекая из страдающего зверя новогодние блестки.

2. Фейерверки

Это, пожалуй, главный стрессовый фактор. Каждый год множество собак убегает и теряется во время новогодней канонады. Гуляйте в то время, когда уже или еще не бабахают. И только с поводком. Обязательно прикрепите к ошейнику пса бирку с кличкой и телефоном хозяина на случай побега. Если ваш кот выходит из квартиры, ему тоже не помешает такой ошейник. Зоопсихологи советуют подготовить для животного «убежище»: комнату или угол, где уличная пальба менее слышна. Можно временно переместить туда корм и миску с водой. Когда начнут «взрывать», плотно закрывайте окна, опускайте занавески. Еще очень важно не поощрять «истеричное» поведение животного. Если вы будете его гладить и успокаивать, то в следующий раз он уже точно будет знать, как добиться от вас такой реакции. Но можно попробовать переключить его внимание на любимую игрушку.

3. Гости дорогие

Толпы веселых незнакомых людей, которые постоянно вторгаются на «территорию» питомца, – тоже повод для тревоги. Совет хозяевам – приучать котенка или щенка к другим людям нужно с детства, но в любом случае попросите гостей не приставать к животному, если ему некомфортно. Питомец должен быть уверен, что в квартире всегда есть место, принадлежащее только ему, где его никто не будет трогать.

Собаки очень не любят выпивших людей. Не стоит в подпитии лезть к животному с ласками, может и укусить. Помните об этом сами и предупредите гостей.

4. Праздничный стол

Нет ничего хуже для питомца, чем сердобольные хозяева и их гости, расслабившиеся во время застолья. Глядя в преданные глаза животного, они нет-нет да и дадут слабину и поделятся с животным чем-нибудь вкусненьким: бутербродиком, косточкой и т. д. Предупредите гостей и помните сами – никаких подачек со стола! Для бобиков и барсиков это чревато серьезными кишечными расстройствами. А для вас – испорченным праздником.

5. Фото на память

Иногда хозяева на радостях подключают к веселью кошек и собак. Наряжают животных в разноцветные шуршащие костюмы, обвязывают мишурой, надевают рога или пятачки – да еще и фотографируются с ними, забыв выключить вспышку. Животное может испугаться и проявить агрессию. Берегите друг друга! И с наступающим!

НА ЗАМЕТКУ

Если отправляете питомца на передержку

Многие на новогодние праздники уезжают в отпуск, а питомцев оставляют на передержке. Там им грустно и одиноко. Совет хозяевам – взять с собой подстилку с запахом дома, любимые игрушки, знакомый корм и наполнитель для туалета. Кстати, здесь можно помочь любимцу перенести разлуку с помощью препарата, снижающего уровень стресса и тревоги. Удобнее всего дать с собой Анотен, его выпускают в виде порошка в пакетиках.