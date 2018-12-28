Ах, у ёлки, ах, у ели наши звёзды ждут веселья

Пока народ ломает копья, с чем же лучше делать оливье - с огурцами солеными или маринованными, с языком или колбасой, мы решили узнать, а готовы ли квартиры наших артистов к приходу Дедушки Мороза и Снегурочки?

Анастасия Волочкова

volochkova_art А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно НОСКИ!

Какое-то время назад «королева шпагата» случайно «засветила» на фото в инстаграме носки своего нового парня. Пользователи 42-летнюю балерину засмеяли. А Анастасия Волочкова взяла и превратила их в мем. И даже повесила на новогоднюю елку. Не совсем британский юмор, конечно, скажем, больше достойный программ Евгения Петросяна. Но народу понравился призыв Анастасии: - «Теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно носки! «Носки года» можно не только носить, но использовать как елочные украшения! Но носки моего возлюбленного-это уже раритет!». Эх, а мы уж было понадеялись.

Сергей Лазарев

lazarevsergey Никита очень ждал появления новогодней ёлки в доме, так как он давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку, но так как папа был в туре, он терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу елку... п

Певец очень любит своего 2-летнего сына и Новый год. Поэтому обзавелся елочкой заранее. В своем блоге 35-летний Сергей Лазарев раскрыл одну тайну: - «Никита очень ждал появления новогодней елки в доме, давно написал письмо Деду Морозу и хотел его положить под елку. Но так как папа был в туре, сын терпеливо ждал моего возвращения и того момента, когда я наряжу деревце... Проблема в том, что я не умею красиво наряжать елку». В итоге артист нашел выход - заказал дерево в компании, которая занимается новогодним декором. «Ребенок счастлив! Я тоже! Мы с нетерпением ждем Нового года, который принесет нам, я уверен, только добро, любовь и удачу». Также артист признался, что зеленая красавица у него искусственная - он против живых елок.

Юлия Высоцкая

juliavysotskayaofficial И вот она нарядная)

Супруга Андрея Кончаловского похвасталась огромным деревом, которое еле влезло в ее загородный дом: «И вот она нарядная! Три часа наряжала, разбила три шара, обнаружила пропажу Снегурочки, чуть не свалилась с лестницы, когда цепляла верхушку... в общем Новый год близко. Плакала сначала от домашнего тепла, потому что приехала вчера, холодным вечером, а утром плакать перестала... потому что нарядилась! Пушистая, высокая, а главное пахучая». Мы немного зависли, как старый процессор, потом поняли все же, что 45-летняя Юлия Высоцкая говорила не про себя, а про деревце. Хотя какой женщине не знакомо состояние - «перестала плакать, потому что нарядилась». А вот с пушистостью многие как раз упорно ведут борьбу.

Елена Темникова

lenatemnikovaofficial Фотокарточка из 80-х И вы правильно сказали в комментах.

У 33-летней Елены Темниковой елка получилась в винтажном стиле. Певица тоже заказала дерево в специальной фирме, а украсили ее игрушками ручной работы - всего пришлось повесить более 200 блестящих шаров и фигурок. «Я вообще не могу отойти от елочки… Такое было только в детстве. Сойти с ума можно. Прохожу и все время хочется разглядывать, трогать. Такой трепет во взрослой жизни давно не испытывала. А у Саши (дочке певицы 3 года - Ред.) каждый день новая игрушка - любимая. Потому что они совершенно нереальные». Ждем теперь в исполнении Елены «одну снежинку еще не снег», записанную с каким-нибудь Фараоном.

Ани Лорак

anilorak Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый год!

Нам удалось разыскать еще одного человека, который смог нарядить деревце самостоятельно. Им стала 40-летняя Ани Лорак. «Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый год!» - подписала певица фото. На нем Ани обнимает 7-летнюю дочку Софию на фоне светящегося оленя. Этот Новый год артистка встретит не в Москве - улетит на Русский музыкальный фестиваль в Абу Даби. Но все равно решила: елке дома - быть! «Лесную красавицу украшали сами с дочерью Софией. Развесили гирлянды, шары и игрушки, сделанные вручную. Для нас наряжать новогоднюю елку - целое таинство. Эти волнительные минуты запоминаются на всю жизнь. Получили море положительных эмоций и впечатлений. Она, конечно, получилась не дизайнерская... Наша елка, как жизнь! Какая есть. Неидеальная. Но самая уютная и волшебная».

Наталья Водянова

natasupernova Merry Christmas from mama bear and her 5 baby snow bears to you and your families - it was easier to gather these ones than the real thing

Жизнь во Франции, конечно, меняет людей. 36-летняя супермодель Наталья Водянова нарядила не только елку, но и камин. «Вы уже слышали про тренд сезона - украшать камин следует непременно в костюме Снежинки в серебряных ботфортах. Мы дома празднуем Рождество дважды, а значит игрушек должно быть в два раза больше», - рассказала Наталья.

Полина Гагарина

gagara1987 Волшебница Олечка @justti очередной раз создала сказку в нашем доме!

31-летняя певица Полина Гагарина так же решила не тратить время на украшение елки - все же Сергей Лазарев прав, не каждому дано нарядить елку так, чтобы можно было ее потом без стеснения в Инстаграме показать.

Анна Нетребко

anna_netrebko_yusi_tiago У Новогодней Елки

47-летняя оперная дива вместе со своим супругом, 41-летним тенором Юсифом Эйвазовым и 10-летним сыном Тьяго могла бы спокойно украсить обложку журнала «Бурда моден-87». Трогательное семейство позирует на фоне елочки. На самом деле рождество и Новый год в этой семье - прекрасный повод для веселья. Который раз Нетребко и Ко заранее выбирает дерево, достает любимые игрушки, собирает большую компанию у себя в Вене. Все наряжаются в жуткие рождественские свитера, вместе готовят потом празднуют, пока хватает сил. Отличная семейная традиция, говорят, укрепляет браки больше, чем купленное и наряженное деревце кем-то другим.

Ольга Бузова

buzova86 До Нового Года осталось 4 дня Вы готовы?

«Ну что за Новый год - да без елочки?» - подумала 32-летняя Ольга Бузова и решила поставить деревце и у себя дома. «Да, у меня - искусственная елка. Каждый год я заказываю разные. В прошлом году была золотая. В этом - золотая с красным, плюс ленты. Наряжают ее обычно декораторы, которые подготавливают игрушки, мишуру и всякие другие милые штучки, плюс украшения для дома, конечно же. В этом году - это маленькие елочки в виде веночков. Традиционно - веночек на дверь, смотрится очень гостеприимно». Ну, мы точно знаем, кого в этом году Ольга в гости ждать не будет - никаких сыроваров и футболистов.