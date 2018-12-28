Новогоднее игристое и столетний коньяк: Миллиардеру Михальченко дали 4 года колонии за контрабанду элитного алкоголя

Громкий арест случился в марте 2016-го. Питерский миллиардер Дмитрий Михальченко прилетел в Москву на деловую встречу. И вдруг у отеля к нему подходят сотрудники ФСБ и полиции. И без всякого там пиетета: «Здравствуйте. Пройдемте...» На разговор со следователем он приехал как был - в солидном пальто, в дорогущих туфлях. Потом была ночь в изоляторе, и - доставка в Басманный суд на арест.

Все получилось быстро и внезапно. Когда в прессе озвучили статью, по которой Михальченко предъявили обвинение, многие обалдели. В следствии заявили, миллиардер сколотил группу, чтобы возить контрабандой из Европы в Россию элитный, коллекционный алкоголь. Оказалось, за месяц до этого в порту Усть-Луга Ленинградской области «хлопнули» контрабанду - почти 5 тысяч бутылок «элитки», которую везли в рестораны Михальченко. Причем, на таможне его люди задекларировали алкоголь как стройматериалы...

ВЛАДЕЛЕЦ ПОРТОВ И ЗАВОДОВ

- Михальченко и контрабанда какого-то там виски? - забурлил Питер.

Тут, конечно, надо рассказать, кто такой Дмитрий Михальченко.

Сейчас ему 46 лет. Коренной ленинградец. В бизнес он ушел сразу после выпуска из Санкт-петербургского техникума морского приборостроения, возглавлял мясокомбинат, потом занимался поставками оборудования для железной дороги. Словом, пробовал себя в разных сферах. В начале 2000-х Михальченко основал холдинг «Форум», который за несколько лет вырос в одну из самых успешных питерских компаний. Сегодня его активы - глубоководный порт Бронка (он еще строится, в проект вложены десятки миллиардов рублей - государственных и частных), компания по ремонту судов «Балтстрой», завод по производству оборудования для нефтяных скважин, прядильно-ниточный комбинат, ассоциация ЧОПов, несколько ресторанов и баров, юрагентство, дистрибьюторы европейской одежды известных марок и многое другое. Издание «Деловой Петербург» оценивало состояние Михальченко в 13,6 млрд. рублей. Словом, человек где-то на подступах к ТОР-200 российского списка Forbes.

И тут на тебе - арест, обвинение. Причем, ладно бы еще просто контрабанда! Это до 5 лет лишения свободы. Михальченко обвинили в создании организованной преступной группы. Там уже срок - до 12 лет.

Скандал!

«КУРВУАЗЬЕ» 1912 ГОДА

По версии следствия, дело было так.

В 2014 году Михальченко решил собрать коллекцию хорошего европейского алкоголя - Франция, Италия, Великобритания. В помощь он призвал профессионального питерского сомелье Алексея Мищенко. Тот в течение следующих полутора лет вылетал в Европу несколько раз, скупая для «заказчика» вина - в том числе игристые, которые в России на ура уходят в новогодние праздники - виски, граппу. По случаю удалось купить и вовсе «бомбические» экземпляры - несколько бутылок коньяка «Курвуазье» 1912 года. Этот раритет стоит примерно по полмиллиона рублей за бутылку. Остальные напитки, по оценкам специалистов, стоят по 10-50 тысяч рублей.

Коллекция потихоньку собиралась в портовом немецком городе Гамбурге. Там ее бережно уложили по ящикам и отправили по Балтике в Россию. Адресат - Юго-Восточная компания. В следствии ее называют посредником, который после растаможки должен был передать весь груз заказчику - структурам Михальченко. И вот тут у контрабандистов что-то пошло не так. По документам все емкости с элитным алкоголем были оформлены как строительный герметик - ну знаете, этой «пастой» обычно щели или стыки труб замазывают. Стройматериалы, чтоб вы знали, ввозить в разы дешевле, чем алкогольные и табачные изделия. Но пограничники на слово не поверили, вскрыли груз, а там... Ну вы знаете. Весь груз позже оценили примерно в 60 миллионов рублей.

УБИТ КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРАНТ ДЕЛА

- Юго-Восточная компания была выбрана как посредник неслучайно, - говорит источник в следствии. - У этой фирмы были определенные налоговые и таможенные льготы, упрощенный порядок оформления грузов и его досмотра.

В итоге в число фигурантов дела помимо Михальченко и сомелье Мищенко попали еще трое - замгендиректора холдинга «Форум» Борис Коревский, совладелец компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» (она растамаживает грузы в порту Усть-Луга) Анатолий Киндзерский, генеральный директор Юго-Восточной компании Илья Пичко.

- Дело такого масштаба следователям Ленинградской области не доверили, по просьбе Генпрокуратуры его перевели в Москву, - объясняет источник. - Поэтому всех фигурантов сюда и доставили.

Поначалу все пытались перевести стрелки друг на друга. По всему выходило, что во всем виноваты Юго-Восточная компания (она везла груз) и «Контрейл Логистик Северо-Запад» (занимались растаможкой). Но руководители обеих фирм тут же пошли на сделку со следствием. Киндзерского отпустили под домашний арест (позже дали 5 лет условно), а за Пичко семья внесла залог в 10 миллионов рублей.

11 декабря 2017-го Илья Пичко должен был выступать на очередном судебной заседании по делу о контрабанде. Но за пару дней до этого бизнесмен неожиданно пропал. Позже его тело нашли в лесу. Затем задержали и подозреваемого в убийстве. Некий Виктор Демин - 38-летний специалист фирмы, которая делает мебель. Он приезжал по просьбе самого Пичко замерять кухню, под которую нужно было сделать гарнитур. Деньги за все взял сразу - 120 тысяч рублей - и пропал. В тот день, в декабре, Илья Пичко должен был встретиться с Деминым, чтобы посмотреть, реально ли в цеху его гарнитур вот-вот закончат. И пропал. По версии следствия, Демин, чтобы не отдавать деньги, задушил клиента и вывез тело в лес. При этом мощно «наследил» по дороге - оплатил проезд по платной трассе банковской картой убитого.

Правда, некоторые к версии о гибели фигуранта громкого дела из-за денежного спора с мебельщиком относятся с сомнением.

- Показания Ильи Юрьевича могли повлиять на исход дела, - объяснял журналистам адвокат Пичко Роман Полухин.

Однако точка в деле об убийстве главы Юго-Восточной компании следствием уже поставлена. Виктору Демину дали 9 лет колонии строгого режима.

«РАЗВИВАЛИСЬ ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ...»

Дмитрий Михальченко на суде признал свою вину лишь частично. Он подтвердил: алкоголь везли для него. Но отрицал, что сколотил для этих целей целую группировку.

- Коллекционировать дорогой алкоголь я начал лет десять назад, - объяснил миллиардер на одном из судебных заседаний. - Со временем у меня развивались вкусовые рецепторы и понимание вина. Мне очень нравилось удивлять своих гостей хорошим вином.

Михальченко пожаловался судье, что в самой России, где даже многие обеспеченные люди не слишком разбираются в тонкостях вина, под видом дорогих заграничных сортов порой продают подделки. Поэтому бизнесмену и нужны были проверенные «первоисточники».

- В 2014 году сомелье Мищенко предложил мне свои услуги, он готов был под мой вкус собрать хорошую коллекцию европейского вина на мой вкус. Я согласился и пообещал ему хороший гонорар. Теперь эту договоренность с Мищенко следствие пытается выдать за создание преступной группы.

По версии Дмитрия Михальченко к самому процессу перевозки его вина он не имели никакого отношения.

- Как можно было коллекционное вино перевозить как герметик? Для хорошего вина нужно было поддерживать особый климат! - жаловался он.

Бизнесмен пожимал плечами: мол, зачем бы ему ввязываться в аферу с контрабандой «элитки» на несколько миллионов рублей, если его компания в один только порт Бронка вложила 23 миллиарда...

Прокурор просил для Дмитрия Михальченко 10 лет колонии.

28 декабря в Бассманном суде вынесли приговор. Михальченко приговорен к 4 годам и 7 месяцам колонии. Борис Коревский получил 5 лет, сомелье Мищенко - 3 года условно.

Интересно, что Михальченко и Коревский могут сразу после вступления приговора в силу подавать на условно-дословное освобождение. Каждый день, проведенный в СИЗО, им зачли за полтора дня колонии. То есть, проведенные под арестом два года восемь месяцев превратились в четыре с лишним года «отсидки».

- На сегодняшний момент позиция Дмитрия Павловича - не обжаловать приговор, - сообщил «КП» адвокат Михальченко Алексей Кирсанов. - Но у нас для апелляции еще есть время до 9 января.

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