2018-12-28T14:49:42+03:00
Звезды

Премьера шоу Татьяны Навки: Киркоров показал детям Чудовище

Во дворце спорта «Мегаспорт» прошел показ новогоднего шоу «Аленький цветочек»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Татьяна Навка на льду премьеры шоу "Аленький цветочек".Татьяна Навка на льду премьеры шоу "Аленький цветочек".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Волшебная история о любви «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова была впервые поставлена в жанре мюзикла на льду.

В главной роли - продюсер и создатель проекта Татьяна Навка. За Чудовище в ответе Петр Чернышёв. А вот голоса героям подарили артисты: за Чудовище поёт Григорий Лепс, за Настеньку - Ани Лорак, за купца -Николай Басков, за Колдунью - Анита Цой. По традиции в новом ледовом мюзикле олимпийской чемпионки участвует король российской поп-сцены Филипп Киркоров. Почти в роли самого себя - он поёт за одного из поклонников Настеньки, за красавчика Филиппа.

Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

И текст написан словно под Киркорова :

-Мне никто не указ,

Что хочу, то ворочу!

Лучше зятя не найдёшь.

Я -Филипп, я жених идеальный.

Холостой, удалой, гениальный.

Безупречен стиль и вкус.

И к тому же я не трус.

Конкурентов жалких не боюсь.

Плюс Киркоров интонационно очень здорово добавил гротеска в этот образ.

Само шоу, безусловно, впечатляет: режиссура Алексея Сеченова, эффектные декорации, трюки.

То лёд загорится, то фейерверк грянет.

И конечно, же королева льда - Татьяна Навка. Ее фирменный почерк ни с кем не спутаешь: очень женственное, красивое катание.

Первыми зрителями, оценившими «Аленький цветочек», стали Дмитрий Песков с дочерьми Надеждой и Елизаветой, дочь Татьяны Навки Cаша Жулина, Филипп Киркоров с детьми, Ани Лорак с дочерью, Николай Басков, Кристина Орбакайте с дочкой, Яна Рудковская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'оZа), Маргарита Симоньян, Тигран Кеоcаян, Олег Тиньков, Анита Цой, Анастасия Заворотнюк, Анастасия Волочкова, Екатерина Стриженова, Любовь Успенская с дочкой и другие знаменитости

Филипп Киркоров с детьми, Николай Басков, Валентин и Марина Юдашкины. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Филипп Киркоров с детьми, Николай Басков, Валентин и Марина Юдашкины.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ани Лорак с дочкой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ани Лорак с дочкой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Анастасия Волочкова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Анастасия Волочкова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- «Аленький цветочек» - это подарок вам, дорогие друзья. Очень хочется, чтобы в каждый дом в Новый год пришла настоящая сказка и подарила всем добро, счастье и любовь, - сказала Татьяна Навка после премьеры. Судя по восторженной реакции зрителей заставить гостей поверить в чудо ей, действительно, удалось.

Напомним:

«Аленький цветочек» можно увидеть во дворце спорта «Мегаспорт» до 8 января 2019 года включительно.

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