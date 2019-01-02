Новые жильцы Московского зоопарка: мартышки, альпаки и лемуры

Большая семья столичного зоопарка с каждым годом становится больше. Иностранные звери переехали на ПМЖ в Москву, а местные стали родителями. Теперь коллекция зоопарка насчитывает более 1200 видов и 10618 экземпляров.

- Детеныши появились у многих обитателей зоопарка, в том числе и у таких редких, как кафрский рогатый ворон, мартышка диана, сычуаньский такин. Высокие показатели рождаемости свидетельствуют о том, что животные содержатся в надлежащих условиях, получают полноценный уход и сбалансированное питание, - рассказали в Московском зоопарке.

Долгожданные

Никогда ранее даже в мировой зоопарковой практике не размножался безухий калимантанский варан, а столичные зоологи смогли создать нужные условия. Это победа не только Московского зоопарка, но и бесценный опыт выведения детенышей для других зоопарков.

Безухий калимантанский варан.

Впервые за 20 лет родился северный морской котик, потомство у гвинейских турако. Родителями единственного детеныша стали капуцины-плаксы, мартышки диана и борнейские орангутаны.

- Почему плакса? Обезьянка все время находится рядом с мамой и при малейшем намеке на опасность прячет свою мордочку в густой шерсти родительницы, - рассказывают в Московском зоопарке.

Летом у редких журавлей Стенли родился птенец. Малыш постепенно поменял детский серовато-желтый пух на взрослое оперение, а сейчас уже и питается саранчой, комбикормами без помощи мамы.

Беби-бум

Родителями стали восточные венценосные журавли, кудрявых пеликанов, усатые синицы, японские макаки.

- Детеныш макак вплоть до года будет с мамой в тесном контакте, она согревает его и кормит молоком — трепетное зрелище, - говорят в зоопарке.

Активно подрастают кудрявые пеликаны. Они уже заглатывают небольшую рыбу, плавают и учатся летать. Почему они кудрявые? Приходите в зоопарк и посмотрите на их оперенье на голове — становится «кудрявым».

Пополнение у равнинных горилл, восточно-европейских рысей, овцебыков, альпак, кошачьих лемуров, шаровидного броненосца.

- Настоящими «рекордсменами» стали дагестанские туры - родилось девять детенышей, винторогие козлы, фламинго – у красивых птиц вылупилось 11 птенцов, еще 14 малышей появилось у черных лебедей, - рассказывают в Московском зоопарке.

Уже сейчас можно посмотреть на детенышей дик-диков Кирка, бобров, толстохвостых галаго, бенгальских лори, чакоанских мар, павлинов.

Северный морской котик.

Редкие птицы и звери

В московском зоопарке впервые за 30 лет появилась редкая южноафриканская птица-секретарь. Переговоры о ее переезде были долгими. Самца нашли во французском орнитологическом парке. Он уже обжился в своем вольере в «Доме птиц» и не пугается активному внимаю со стороны посетителей. Из Латинской Америки привезли хохлатых гокко и сероспинных трубачей, синих дакнис, бирюзовых танагра, зеленых саи, пурпурных танагра медососов. Увидеть этих птиц можно только с начала 2019 года, ранее они были на карантине.

Еще один важный переезд папуанских пингвинов. Их привезли из Германии. Птицы забавно передвигаются, эффектно ныряют в воду и уже, похоже, привыкли к любознательным посетителям со смартфонами.

Красавица дальневосточная лесная кошка появилась в коллекции зоопарка вообще впервые более чем за 50 лет. Она поселилась в вольере «Фауна России». Увидеть ее можно почти каждый день, несмотря на природную скрытность хищницы.

Кого еще покажут?

В столичном зоопарке представлены далеко не все животные, некоторые живут в подмосковном Центре воспроизводства редких видов. Здесь у них большие вольеры, к ним приходят зоологи. Не приходят только детишки с родителями, но не исключено, что в новом сезоне кто-то из воспитанников переедет в центр Москвы.

Ключевым событием стало рождение малыша от дальневосточного леопарда Николая, которого самого спасли из дикой природы, еще будучи котенком он чуть не погиб от рук браконьеров. Летом его познакомили с молодой самкой и они понравились друг другу, теперь воспитывают двух котят.

- Эти детеныши являются первым потомством, полученным от природного леопарда, за последние 60 лет, - рассказали в Московском зоопарке.

Родителями также стали сычуанские такины, кианги, стерхи, японские журавли, белоплечие орланы, орланы-белохвосты, росомахи, лесные северные олени.