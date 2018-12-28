Рождество в прямом эфире

Разумеется, главным телесобытием для всех верующих станет прямая трансляция Рождественского богослужения из Храма Христа Спасителя, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начнется трансляция одновременно на двух главных телеканалах страны, а также на канале "Спас", 6 января в 23.00. Комментировать ее на всех трех каналах будет профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский, причем на "Спасе" комментарий будет сопровождаться сурдопереводом.

Помимо собственно церемонии богослужения, 6 января зрителей ждет множество интереснейших тематических документальных фильмов: "Ангелы Вифлеема" ("Культура", 16.40), "Владимирская Богородица. Где она - там Россия" (ТВЦ, 23.45), "Земная жизнь Богородицы" (ТВЦ, 0.25), "Земная жизнь Иисуса Христа" (ТВЦ, 1.05), "Рождество в России. Традиции праздника" (Первый, 1.00), "Путь Христа" (Первый,1.50). Также днем в эфир выйдет специальный проект "Сочельник с Борисом Корчевниковым" ("Россия", 17.00).

В эту ночь в храмы приходят тысячи верующих.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые каналы, впрочем, отмечают Рождество менее традиционными способами - например, на НТВ покажут две части боевика "Настоятель" (23.00 и 1.50), рассказывающего о бывшем бандите, который пришел к Богу и стал священником. Еще смелее выглядит предрождественнская программа ТНТ, где 6 января будут хозяйничать герои шоу "Битва экстрасенсов". С 11-ти утра до 11-ти вечера королями эфира станут чародеи, знахари, маги и ведуньи - в общем, тысяча чертей, как сказал бы Михаил Боярский.