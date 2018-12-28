Лукашенко во второй раз забросит невод: президент Белоруссии снова прилетит в Москву

Президенту Белоруссии несколько дней назад не удалось добиться в Кремле своего. Александр Лукашенко не смог убедить Владимира Путина, что Россия должна компенсировать Минску потери от недополученной выгоды при поставке нефтепродуктов после введения налогового маневра. Не договорились лидеры и по ценам на газ для Минска, и по вопросам дальнейшей интеграции. Максимум, что удалось Лукашенко, это "право на пересдачу" - приехать в Москву еще раз. И вот уже в субботу такая встреча состоится.

- Президенты продолжат говорить, как быть с договором 1999 года, продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по различным финансовым темам, - рассказал журналистам Дмитрий Песков. - Есть много вопросов, которые можно и нужно обсуждать. А главное есть много вопросов, которые могут обсуждаться только на высшем уровне. И только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, как работать рабочей группе.

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