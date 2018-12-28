2018-12-28T17:30:45+03:00
Наука

Новогодний звездопад: Россияне увидят метеорный поток Квадрантиды

Пик метеорного потока Квадрантиды придётся на 4 января, наблюдать его можно во всём Северном полушарии. Успевайте загадывать желания!
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Метеорный поток Квадрантиды наблюдается каждый год, обычно между 28 декабря и 7 январяМетеорный поток Квадрантиды наблюдается каждый год, обычно между 28 декабря и 7 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гирлянды на ёлке, бенгальские огни, праздничная иллюминация в городах… Такое ощущение, что и в космосе решили подыграть земному празднику: как раз в дни новогодних каникул в небе можно будет увидеть звёздный дождь. И загадать ещё много желаний - все, о которых не успеете сказать под бой курантов.

Метеорный поток Квадрантиды наблюдается каждый год, обычно между 28 декабря и 7 января. В 2019 году пик его придётся на 4 января. В эту ночь можно будет увидеть до 120 падающих звёзд в час, без телескопов и другой оптики. Готовьте списки желаний!

Квадрантиды видны во всём Северном полушарии. Вопрос лишь в том, не помешают ли облака. Москвичи, судя по прогнозу Гидрометцентра России, вряд ли насладятся звездопадом: 4 января небо будет затянуто плотными серыми тучами, синоптики сулят снегопады. Возможно, жителям других регионов или туристам, проводящим каникулы на курортах, повезёт больше.

Метеорный поток Квадрантиды известен с 1825 года, первым его описал итальянский астроном Антонио Брукаласси. Называется он так потому, что радиант потока (то есть место на небосводе, откуда визуально летят метеоры) находится в созвездии Настенного (Стенного) Кваданта.

Не слышали о таком? Всё верно, на современных картах звёздного неба Квадранта нет. Нынешний список из 88 созвездий был принят Международным астрономическим союзом в 1922 году. Квадрант в него не вошёл. Сами звёзды, конечно, никуда не делись - их “перераспределили” между созвездиями Волопаса, Дракона и Геркулеса. А историческое название звёздного дождя осталось.

Источник метеоров - астероид из “пояса астероидов” между Марсом и Юпитером, открытый лишь 15 лет назад.

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