Новогодний звездопад: Россияне увидят метеорный поток Квадрантиды

Гирлянды на ёлке, бенгальские огни, праздничная иллюминация в городах… Такое ощущение, что и в космосе решили подыграть земному празднику: как раз в дни новогодних каникул в небе можно будет увидеть звёздный дождь. И загадать ещё много желаний - все, о которых не успеете сказать под бой курантов.

Метеорный поток Квадрантиды наблюдается каждый год, обычно между 28 декабря и 7 января. В 2019 году пик его придётся на 4 января. В эту ночь можно будет увидеть до 120 падающих звёзд в час, без телескопов и другой оптики. Готовьте списки желаний!

Квадрантиды видны во всём Северном полушарии. Вопрос лишь в том, не помешают ли облака. Москвичи, судя по прогнозу Гидрометцентра России, вряд ли насладятся звездопадом: 4 января небо будет затянуто плотными серыми тучами, синоптики сулят снегопады. Возможно, жителям других регионов или туристам, проводящим каникулы на курортах, повезёт больше.

Метеорный поток Квадрантиды известен с 1825 года, первым его описал итальянский астроном Антонио Брукаласси. Называется он так потому, что радиант потока (то есть место на небосводе, откуда визуально летят метеоры) находится в созвездии Настенного (Стенного) Кваданта.

Не слышали о таком? Всё верно, на современных картах звёздного неба Квадранта нет. Нынешний список из 88 созвездий был принят Международным астрономическим союзом в 1922 году. Квадрант в него не вошёл. Сами звёзды, конечно, никуда не делись - их “перераспределили” между созвездиями Волопаса, Дракона и Геркулеса. А историческое название звёздного дождя осталось.

Источник метеоров - астероид из “пояса астероидов” между Марсом и Юпитером, открытый лишь 15 лет назад.