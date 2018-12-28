Директор Росгвардии встретит новогоднюю ночь в кругу семьи

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. Об этом, предвосхищая вопросы журналистов сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Новогодняя ночь традиционно в кругу семьи. Что касается остальных праздничных дней, большинство из них и очень много времени он будет проводить на службе, так как запланировано очень много мероприятий по линии Росгвардии», — пояснил Грибакин.

Представитель ведомства отметил, что в канун празднования Нового года и Рождества Росгвардия проводит Всероссийскую профилактическую акцию "Безопасный Новый год". Ведомство не только традиционно усилит меры по обеспечению общественной безопасности в этот период, но и напомнит согражданам о соблюдении ими основных мер безопасности в праздники.

Всего в период с 1 по 8 января 2019 года для участия в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период проведения 80 тысяч праздничных мероприятий, привлекается более 170 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Весь период новогодних и рождественских праздников маршруты патрулирования экипажами вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения массовых мероприятий - народных гуляний, новогодних елок, рождественских богослужений.

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