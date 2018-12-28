ВКонтакте рассказала о самых обсуждаемых людях и событиях 2018 года
Команда ВКонтакте сети узнала, какие темы пользователи социальной сети обсуждали чаще всего в публичных записях и комментариях с января по декабрь 2018 года.
Персоны года:
Владимир Путин — 9 млн упоминаний
Хабиб Нурмагомедов — 3,9 млн
Лионель Месси — 2,8 млн
Криштиану Роналду — 2,1 млн
Баста — 2 млн
Егор Крид — 1,99 млн
Элджей — 1,95 млн
Miyagi — 1,8 млн
Дональд Трамп — 1,5 млн
Павел Грудинин — 1,3 млн
События года:
Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 млн упоминаний
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 млн
Пенсионный возраст — 1,2 млн
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово — 1,1 млн
Блокировка Telegram — 1 млн
Лига Чемпионов — 973 тыс.
Поединки UFC — 807 тыс.
Фильм «Мстители: Война бесконечности» — 770 тыс.
Выборы президента РФ — 508 тыс.
Игра Fortnite — 470 тыс.