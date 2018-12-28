2018-12-28T17:58:19+03:00
Общество

ВКонтакте рассказала о самых обсуждаемых людях и событиях 2018 года

Наиболее упоминаемой пользователями персоной стал Владимир Путин, а событием - Чемпионат мира по футболу в России
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ВКонтакте узнали, какие темы пользователи социальной сети обсуждали чаще всегоВКонтакте узнали, какие темы пользователи социальной сети обсуждали чаще всегоФото: Анастасия Осипова
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Команда ВКонтакте сети узнала, какие темы пользователи социальной сети обсуждали чаще всего в публичных записях и комментариях с января по декабрь 2018 года.

Персоны года:

Владимир Путин — 9 млн упоминаний

Хабиб Нурмагомедов — 3,9 млн

Лионель Месси — 2,8 млн

Криштиану Роналду — 2,1 млн

Баста — 2 млн

Егор Крид — 1,99 млн

Элджей — 1,95 млн

Miyagi — 1,8 млн

Дональд Трамп — 1,5 млн

Павел Грудинин — 1,3 млн

События года:

Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 млн упоминаний

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 млн

Пенсионный возраст — 1,2 млн

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово — 1,1 млн

Блокировка Telegram — 1 млн

Лига Чемпионов — 973 тыс.

Поединки UFC — 807 тыс.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» — 770 тыс.

Выборы президента РФ — 508 тыс.

Игра Fortnite — 470 тыс.

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