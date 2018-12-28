2018-12-28T18:29:04+03:00
Политика

"Не дом, а женское общежитие!": Жириновский замахнулся на "Щелкунчика"

Вождь ЛДПР предлагает изменить либретто балета в Большом
Ася ХОВАНСКАЯ
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Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Какой Новый год без "Щелкунчика"! Вот и торжественный прием в честь 2019-го Владимир Путин устроил в Большом театре с просмотром легендарного балета. Оказалось, одного зрителя это вдохновило на новаторство. Хоть и подчеркивалось, что публике показывают классическую постановку Юрия Григоровича.

-Балет в Большом был великолепен. Я был крайне взволнован и поэтому ушел уже после первого действия. Досмотреть второе действие я хотел 31 декабря, но ни одного свободного места уже нет, и это, замечу, несмотря на огромные цены за билеты, - посетовал "Комсомолке" в пятницу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И выступил с неожиданной идеей.

-Либретто я бы переделал. Дом Штальбаумов, где разворачивается сюжет, по характеру событий больше напоминает женское общежитие, а хозяин дома Дроссельмейер и чародей в черном плаще - это его комендант. В измененной постановке я бы сделал свободный вход в это "общежитие", а "коменданта" Дроссельмейера за его фокусы наказал, - предлагает ВВЖ.

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