Сон под Моцарта, медитация и езда не метро: Секреты звезд, которые предпочитают не стареть
Они все пенсионерки, кто-то воспитывает внуков, есть даже прабабушки, но выглядят они значительно моложе дам их лет. Гены, ЗОЖ, спорт и пластика? Не все так просто. Эти знаменитости не хотят стареть, хотя время уже пришло. Каждая уже получает пенсию, но продолжает работать и удивлять тем, что время можно остановить.
Любовь Успенская, 64 года
Прекрасной Любови Успенской 64 года! А эта женщина все также стройна, свежа, легка и молода. Да, певица достаточно критично отзывается о своих внешних данных, но бережно хранит то, чем ее одарила природа.
Разумеется, работа специалистов над внешностью певицы очевидна. Как минимум, гример Успенской должен гордится. Нельзя недооценивать и чудеса фотошопа.
Но в сети несложно найти видео, где Любовь без всяких фильтров удивляет прекрасным внешним видом.
Да еще платья предпочитает облегающие и прозрачные. Да она такой и в 30 лет не была! О секрете своей молодости певица говорит так: «Занимаюсь йогой, медитацией, и много работаю».
Лариса Гузеева, 59 лет
Актриса давно переквалифицировалась в телеведущую, но ее главную роль в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова невозможно забыть.
Очень красивая Лариса Гузеева свой шарм и обаяние не растеряла и спустя 35 лет. Да, она уже много лет не снимается в больших ролях, теперь она телесваха, но экран обязывает выглядеть достойно. Что 59-летняя телеведущая и делает.
В ее возрасте сложно иметь 44 размер одежды, но Гузеевой это ни к чему, к тому же, муж-ресторатор вряд ли способствует сохранению идеальной фигуры. Но при этом актриса роскошно выглядит.
И очевидно не перебарщивает с уколами красоты, хотя уважение к работе пластических хирургов не скрывает.
Лариса Андреевна уверена в себе. Она вполне может себе позволить спародировать скандальную балерину, выйдя почти голой на мороз.
Может в чувстве юмора и есть ее секрет? Не только. Гузеева говорит: «Бессмысленно уповать на косметику, на лице — только то, что ты ешь». Поэтому за питанием своим она следит, а еще часто делает маски для лица из свежих фруктов.
Людмила Максакова, 78 лет
По обычным меркам эта женщина уже больше 20 лет на пенсии, но разве можно ее назвать бабушкой? Хотя она уже дважды пробабушка — внук Людмилы Максаковой Петр женился на дочке Валентина Юдашкина Галине и у них уже двое сыновей.
78-летняя артистка продолжает играть на сцене театре им. Вахтангова древнегреческих цариц.
Людмила Максакова продолжает считаться звездой одного из лучших российских театров и благодаря своему таланту и отличной форме. Иначе народная артистка России не получала бы таких ролей.
Разумеется Людмила Васильевна использует достижения медицины и косметологии, вряд ли кто поверит в обратное. Но это тоже надо уметь.
Разумеется Людмила Васильевна использует достижения медицины
А вот так выглядеть почти в 80 лет в купальнике слабо?
Татьяна Васильева, 71 год
Как оставаться обаятельной и привлекательной, когда молодость закончилась? Спрашивать нужно у Татьяны Васильевой. 71-летняя актриса живет полной жизнью, постоянно занята в спектаклях, снимается в кинофильмах.
Она держит себя в тонусе, не скрывая, что для этого нужно не только не иметь лишнего веса, но и знать, как какому косметологу и пластическому хирургу обратиться.
Секрет молодости Татьяны Васильевой не только в том, что она не против уколов и пластики. Васильева всегда была эффектной женщиной и привыкла такой оставаться. Она трижды в неделю ходит в спортзал, правильно питается, и, что любопытно, не ездит на личном транспорте, пользуясь общественным, потому что движение — жизнь.
Поэтому в бикини чувствует себя очень уверенно.
София Ротару, 71 год
Королева советской поп-сцены, хуторянка София Ротару не устает поражать фанатов тем, как ей удается сохранять молодость и свежесть.
В 71 года София Михайловна регулярно выступает, ездит на гастроли. И всегда находит возможность проводить время с семьей. Но и про заботу о себе не забывает. Иначе так бы не выглядела.
Певица не из тех, кто объедается. Она ест небольшими порциями, исключает мясо, соль и ужин после шести вечера. А еще Ротару спит под классическую музыку. Если мало времени, Моцарт и Вивальди дают ей возможность полноценно выспаться за 5 часов.
Даже на таких фотографиях с фанатами без фильтров и фотошопа София Михайловна выглядит потрясающе.
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