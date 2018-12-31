Сон под Моцарта, медитация и езда не метро: Секреты звезд, которые предпочитают не стареть

Они все пенсионерки, кто-то воспитывает внуков, есть даже прабабушки, но выглядят они значительно моложе дам их лет. Гены, ЗОЖ, спорт и пластика? Не все так просто. Эти знаменитости не хотят стареть, хотя время уже пришло. Каждая уже получает пенсию, но продолжает работать и удивлять тем, что время можно остановить.

Любовь Успенская, 64 года

uspenskayalubov_official Сегодня постригла волосы, решила обновиться, в Новый год в новом образе

Прекрасной Любови Успенской 64 года! А эта женщина все также стройна, свежа, легка и молода. Да, певица достаточно критично отзывается о своих внешних данных, но бережно хранит то, чем ее одарила природа.

uspenskayalubov_official Последние моменты перед Австралией, не могу взять с собой

Разумеется, работа специалистов над внешностью певицы очевидна. Как минимум, гример Успенской должен гордится. Нельзя недооценивать и чудеса фотошопа.

uspenskayalubov_official Поработали над новым образом , готовимся к съёмке нового видео

Но в сети несложно найти видео, где Любовь без всяких фильтров удивляет прекрасным внешним видом.

uspenskayalubov_official Это был лучший концерт, настоящий, живой звук, кайф

Да еще платья предпочитает облегающие и прозрачные. Да она такой и в 30 лет не была! О секрете своей молодости певица говорит так: «Занимаюсь йогой, медитацией, и много работаю».

uspenskayalubov_official Вхожу в образ Снегурочки) готовимся н Новому году)) только дела Мороза нехватает) подскажите,где найти)

Лариса Гузеева, 59 лет

_larisa_guzeeva_ Значит так... недорогие недрузья, я в курсе сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю

Актриса давно переквалифицировалась в телеведущую, но ее главную роль в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова невозможно забыть.

stassadal Роль в Жестоком романсе не была для Ларисы дебютной.Она появилась на экране за 4 года до этого в Месте встречи

Очень красивая Лариса Гузеева свой шарм и обаяние не растеряла и спустя 35 лет. Да, она уже много лет не снимается в больших ролях, теперь она телесваха, но экран обязывает выглядеть достойно. Что 59-летняя телеведущая и делает.

_larisa_guzeeva_ Жду Деда Мороза с подарками! Настроение нулевое.

В ее возрасте сложно иметь 44 размер одежды, но Гузеевой это ни к чему, к тому же, муж-ресторатор вряд ли способствует сохранению идеальной фигуры. Но при этом актриса роскошно выглядит.

_larisa_guzeeva_ Перемудрила с лицом- аж самой смешно!

И очевидно не перебарщивает с уколами красоты, хотя уважение к работе пластических хирургов не скрывает.

_larisa_guzeeva_ Мой дорогой Друг! Мой дорогой Хасан

Лариса Андреевна уверена в себе. Она вполне может себе позволить спародировать скандальную балерину, выйдя почти голой на мороз.

_larisa_guzeeva_ Морозко-2 . Настенька. . Улыбайтесь! Всем радостной недели!

Может в чувстве юмора и есть ее секрет? Не только. Гузеева говорит: «Бессмысленно уповать на косметику, на лице — только то, что ты ешь». Поэтому за питанием своим она следит, а еще часто делает маски для лица из свежих фруктов.

_larisa_guzeeva_ Перемудрила с лицом- аж самой смешно!

Людмила Максакова, 78 лет

stassadal Звезда!Неизбежное надо принимать с достоинством Слезы, которые вы проливаете из-за неизбежного, должны оставаться вашим секретом.

По обычным меркам эта женщина уже больше 20 лет на пенсии, но разве можно ее назвать бабушкой? Хотя она уже дважды пробабушка — внук Людмилы Максаковой Петр женился на дочке Валентина Юдашкина Галине и у них уже двое сыновей.

78-летняя артистка продолжает играть на сцене театре им. Вахтангова древнегреческих цариц.

vakhtangov_theatre Наш Царь Эдип участник Международного театрального фестиваля имени Имре Мадача в Будапеште.

Людмила Максакова продолжает считаться звездой одного из лучших российских театров и благодаря своему таланту и отличной форме. Иначе народная артистка России не получала бы таких ролей.

vakhtangov_theatre Первый раз в новом сезоне: Царь Эдип 6 и 7 октября

Разумеется Людмила Васильевна использует достижения медицины и косметологии, вряд ли кто поверит в обратное. Но это тоже надо уметь.

Разумеется Людмила Васильевна использует достижения медицины

А вот так выглядеть почти в 80 лет в купальнике слабо?

stassadal Вattle-Васильева бросила вызов-Максакова ответила - battle Потрясающие Актрисы!

Татьяна Васильева, 71 год

Как оставаться обаятельной и привлекательной, когда молодость закончилась? Спрашивать нужно у Татьяны Васильевой. 71-летняя актриса живет полной жизнью, постоянно занята в спектаклях, снимается в кинофильмах.

philippvasiliev Кто на футбол, а мы на сцену

Она держит себя в тонусе, не скрывая, что для этого нужно не только не иметь лишнего веса, но и знать, как какому косметологу и пластическому хирургу обратиться.

vasileva_vtg После спектакля

Секрет молодости Татьяны Васильевой не только в том, что она не против уколов и пластики. Васильева всегда была эффектной женщиной и привыкла такой оставаться. Она трижды в неделю ходит в спортзал, правильно питается, и, что любопытно, не ездит на личном транспорте, пользуясь общественным, потому что движение — жизнь.

vasileva_vtg Спасибо всем, кто писал и интересовался моим состоянием!Все хорошо, я в строю!

Поэтому в бикини чувствует себя очень уверенно.

vasileva_vtg Набираюсь сил перед репетициями

София Ротару, 71 год

sofiarotaru.official Со Святой Троицей

Королева советской поп-сцены, хуторянка София Ротару не устает поражать фанатов тем, как ей удается сохранять молодость и свежесть.

sofiarotaru.official Моя любимая магнолия!

В 71 года София Михайловна регулярно выступает, ездит на гастроли. И всегда находит возможность проводить время с семьей. Но и про заботу о себе не забывает. Иначе так бы не выглядела.

sofiarotaru.official хуторянка София Ротару

Певица не из тех, кто объедается. Она ест небольшими порциями, исключает мясо, соль и ужин после шести вечера. А еще Ротару спит под классическую музыку. Если мало времени, Моцарт и Вивальди дают ей возможность полноценно выспаться за 5 часов.

dasha_buksha5 С Софией Михайловной Ротару.София Михайловна,Спасибо что Вы есть

Даже на таких фотографиях с фанатами без фильтров и фотошопа София Михайловна выглядит потрясающе.

anastassiya_umernikova София Михайловна Так рады встрече! Любимая наша

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