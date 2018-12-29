Министерство иностранных дел Британии: Никаких новых договорённостей между Лондоном и Москвой о возвращении дипломатов не было

Как сообщили «КП» в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании, каких-либо договорённостей относительно возвращения российских дипломатов в Лондон (и, соответственно, английских — в Москву) «достигнуто не было». Новость об этом появилась было после интервью посла РФ в Великобритании Александра Яковенко (который заявил, что взаимное восстановление численности нашего дипперсонала «возможно уже в январе»).

Однако на берегах Темзы, оказывается, на сей счёт иное мнение:

— С момента событий в Солсбери мы имели продолжительный диалог с Россией относительно дипломатических виз. Мы регулярно обмениваемся [с РФ] визами для дипперсонала и не комментируем индивидуальные случаи [невыдачи таких виз]. Никаких новых договорённостей [между Лондоном и Москвой] с тех пор достигнуто не было. Никаких изменений в нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Соединённом Королевстве не последовало. Кадровое обеспечение наших дипломатических миссий осуществляется исходя из этих ограничений, — говорится в письменном ответе «Форин-офиса», поступившем в распоряжение «КП».

Напомним, причина изгнания почти 150 российских дипломатов из западных стран (и последовавшего «зеркального ответа» Москвы) весной уходящего года — тот самый «инцидент в Солсбери», когда 4 марта неизвестно кто отравил в этом английском городе международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. В чём Лондон огульно обвинил Россию.

Эта же «неизменная с тех пор позиция Великобритании» приводится и в качестве итога того же письменного ответа «Форин-офиса»:

— Посредством этой высылки [российских дипломатов] мы подорвём влияние российских спецслужб в Соединённом Королевстве на годы. И если они попытаются его восстановить, мы предупредим их подобные деяния, — говорится в заявлении премьер-министра Британии Терезы Мэй от 14 марта 2018 года, на которое по сей день ссылаются английские дипломаты.

Вот такая у Лондона позиция: Россия во всём виновата. Почему? Потому что. И точка.

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Похоже, в новом году Британия готова будет прекратить истерию вокруг «химатаки в Солсбери», которую сама же начала девять месяцев назад. Напомним, 4 марта в этом городке неизвестно кто отравил международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией, в чём Лондон огульно обвинил Россию. Затем из стран Запада было выслано свыше 150 наших дипломатов. Москва, как то и принято в международной практике, ответила зеркально. Но теперь, как рассказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, часть «изгнанников» сможет вернуться. Причём обоюдно (подробности).