Россиянин Артемий Панарин забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ "Коламбус" Артемий Панарин отпраздновал личный юбилей в матче регулярного чемпионата против "Торонто". Он забросил свою 100-ю шайбу в заокеанской карьере. Однако же, его команда уступила со счетом 2:4 в этой игре. Для Панарина это - 12-я шайба в нынешнем сезоне. Он отличился последним в этой игре, сократив отставание в счете на 59-й минуте встречи. Для отметки в 100 шайб Панарин потратил 279 игр.

В составе "Коламбуса" шайбу помимо Артема забросил Ник Фолиньо на 4-й минуте игры. У "Торонто" отличились Джон Таварес (3, 19), Митчелл Марнер (30) и Фредерик Готье (54).

В этой игре немного грустный юбилей отметил вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский - он пропустил от Джона Тавареса свою 1000-ю шайбу в НХЛ. В Северной Америке наш голкипер играет с 2010 года, а с 2012 - за "Коламбус". В 2013 и 2014 годах он выигрывал приз "Везина Трофи" лучшему вратарю сезона в НХЛ.

После этой игры "Коламбус" идет на 4 месте в Восточной конференции - 47 очков в 38 играх. А "Торонто" - на второй позиции. У них при том же количестве матчей на 7 очков больше.