2018-12-28T01:10:04+03:00
Звезды

Самые нелепые костюмы звезд-2018: Басков в колготках и Лобода - Синяя борода

Наряды знаменитостей, которым мы удивлялись в уходящем году и вряд ли сможем забыть в будущем [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Филипп Киркоров и Николай Басков.Филипп Киркоров и Николай Басков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Кто из звезд не мечтает прослыть самым стильным? Вот и креативят знаменитости кто во что горазд. Да так, что иногда их костюмы западают в душу даже больше, чем песни. Вспоминаем, кто из звезд в 2018 году приносил смех и радость людям не только своим творчеством, но и гардеробом.

Филипп Киркоров и Николай Басков

О расписных колготках этого дуэта не судачил только ленивый. Как и о песне «Ибица», которую Филипп и Николай исполнили в таких небанальных костюмах. Так что в данном случае эпатаж оправдан - они просто в образе. А на ногах у артистов на самом деле не колготки, а дизайнерские легинсы итальянского бренда Dsquared2 (в интернет-магазинах такие стоят около 14 тысяч рублей).

Анна Грачевская

Анна Грачевская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Грачевская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-супруга режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского после развода с ним пошла по эротической стезе - снялась в «Плейбое» и стала лицом сети магазинов интим-товаров. Так что это платье - в некотором роде продвижение ее бизнеса. В прозрачном наряде Анна появилась на вручении модной премии, куда она пришла вместе с нынешним мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным.

Анна Грачевская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Грачевская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода

«Лучше прослыть эпатажной, чем беременной», - решила Светлана и выбрала для одного из концертов платье, обильно украшенное бахромой. Певица до последнего скрывала свое интересное положение с помощью объемных нарядов. Платье отлично послужило делу конспирации - никто ни о чем не догадался.

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ольга Бузова

«Я прилетела с другой планеты, чтобы покорить эту и напомнить, что миром правит любовь», - объявила поющая телеведущая, отправляясь в космических доспехах на вручение музыкальной премии. А потом публично пожаловалась: «Я сегодня не услышала ни одного комплимента от мужчин. Интересно, почему?» Да потому, Оля, что костюм инопланетной воительницы не располагает к нежностям. А ну как комплимент придется не по вкусу? Так и бластером в глаз схлопотать недолго. Или метеоритом по макушке.

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лена Ленина

Без фирменных начесов Лениной не обходится ни один Каннский фестиваль. Вот и в этом году самая заметная писательница среди тусовщиц решила не лишать звезд мирового кино своего приятного общества. Наряд Лены как бы намекает, что она - прекрасный цветок. А у каждой розы (или кактуса), как известно, должны быть шипы.

Лена Ленина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лена Ленина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ани Лорак

Уходящий год оставил певицу с разбитым сердцем: Ани рассталась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Новая жизнь - новый гардероб, и вот уже вместо привычных платьев в блестках мы видим на ней легкомысленную маечку с надписью Crazy («сумасшедшая» - англ.). Впрочем, легкая степень безумия, похоже, свойственна всему отечественному шоу-бизнесу.

Ани Лорак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ани Лорак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кети Топурия

Вот что бывает, когда никак не можешь определиться - надеть брюки или остаться в нижнем белье. Зато в таком наряде точно не жарко - вентиляция отличная.

Кети Топурия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кети Топурия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
А Лолита считает Крым — Украиной. Где-то там, в душе
Заявление певицы Лолиты Милявской открыло бездны - пользователи Рунета проклинают певицу и предлагают отправить ее в родной Львов. Проблема в том, что Лолиту на Украину не пускают из-за крымских концертов в 2015 году
Новости 24
Илон Маск попросил суд отклонить иск спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера
Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристов
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
В Копенгагене произошла стрельба
Путин подписал закон о смягчении наказания за лайки и репосты
В США оценили успешные испытания «Авангарда»
Американский самолет-разведчик приблизился к границам Крыма
Полиция Страсбурга эвакуировала железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе
Песков рассказал, каким будет новогоднее поздравление Путина
Пожар в двухэтажном здании в центре Москвы ликвидирован
В МВД заявили о необходимости изменить бланк паспорта
Ковтун объяснил свое попадание в базу "Миротворца" желанием портала "хайпануть"
Минтранс готов поддержать ужесточение скоростного режима в России
Жители Финляндии предложили запретить использование фейерверков
Песков "сбежал" с президентского приема на премьеру мюзикла Навки
Мишель и Барак Обама вызывают у американцев наибольшее восхищение
Посольство РФ проверяет данные о пострадавших при нападении на церковь в Вене
Неизвестные напали на прихожан католической церкви в Вене
ФАС не поддержала доработанный Минздравом проект антитабачной политики
Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность
Испытания "Авангарда" доказали его способность разгоняться до 27 махов
Пропавшие из описи имущества картины Петросяна и Степаненко нашлись
Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции