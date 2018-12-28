Самые нелепые костюмы звезд-2018: Басков в колготках и Лобода - Синяя борода

Кто из звезд не мечтает прослыть самым стильным? Вот и креативят знаменитости кто во что горазд. Да так, что иногда их костюмы западают в душу даже больше, чем песни. Вспоминаем, кто из звезд в 2018 году приносил смех и радость людям не только своим творчеством, но и гардеробом.

Филипп Киркоров и Николай Басков

О расписных колготках этого дуэта не судачил только ленивый. Как и о песне «Ибица», которую Филипп и Николай исполнили в таких небанальных костюмах. Так что в данном случае эпатаж оправдан - они просто в образе. А на ногах у артистов на самом деле не колготки, а дизайнерские легинсы итальянского бренда Dsquared2 (в интернет-магазинах такие стоят около 14 тысяч рублей).

Анна Грачевская

Анна Грачевская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-супруга режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского после развода с ним пошла по эротической стезе - снялась в «Плейбое» и стала лицом сети магазинов интим-товаров. Так что это платье - в некотором роде продвижение ее бизнеса. В прозрачном наряде Анна появилась на вручении модной премии, куда она пришла вместе с нынешним мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным.

Анна Грачевская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода

«Лучше прослыть эпатажной, чем беременной», - решила Светлана и выбрала для одного из концертов платье, обильно украшенное бахромой. Певица до последнего скрывала свое интересное положение с помощью объемных нарядов. Платье отлично послужило делу конспирации - никто ни о чем не догадался.

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ольга Бузова

«Я прилетела с другой планеты, чтобы покорить эту и напомнить, что миром правит любовь», - объявила поющая телеведущая, отправляясь в космических доспехах на вручение музыкальной премии. А потом публично пожаловалась: «Я сегодня не услышала ни одного комплимента от мужчин. Интересно, почему?» Да потому, Оля, что костюм инопланетной воительницы не располагает к нежностям. А ну как комплимент придется не по вкусу? Так и бластером в глаз схлопотать недолго. Или метеоритом по макушке.

Ольга Бузова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лена Ленина

Без фирменных начесов Лениной не обходится ни один Каннский фестиваль. Вот и в этом году самая заметная писательница среди тусовщиц решила не лишать звезд мирового кино своего приятного общества. Наряд Лены как бы намекает, что она - прекрасный цветок. А у каждой розы (или кактуса), как известно, должны быть шипы.

Лена Ленина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ани Лорак

Уходящий год оставил певицу с разбитым сердцем: Ани рассталась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Новая жизнь - новый гардероб, и вот уже вместо привычных платьев в блестках мы видим на ней легкомысленную маечку с надписью Crazy («сумасшедшая» - англ.). Впрочем, легкая степень безумия, похоже, свойственна всему отечественному шоу-бизнесу.

Ани Лорак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кети Топурия

Вот что бывает, когда никак не можешь определиться - надеть брюки или остаться в нижнем белье. Зато в таком наряде точно не жарко - вентиляция отличная.