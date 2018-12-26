«Отец мужа военный, русский, но служил в Молдавии. Соответственно муж в школе учил молдавский. Объясниться мог, но без особого успеха, так и с семьей, и с друзьями говорил по-русски. Прошло много лет, он давно живет в России. Недавно пришел с работы и со смехом рассказал: «Впервые в жизни пригодился молдавский: он похож на итальянский, сумел объяснить заблудившимся итальянцам, как пройти к метро».

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«Мой кот очень чистоплотный и, сделав свои дела, старается прикрыть их не только наполнителем, но и любыми лежащими рядом вещами. В ход обычно идет туалетная бумага или носки мужа, валяющиеся на полу. Так, выбросив десять пар почти новых носков, муж избавился от этой бесящей привычки, а у меня появилась плюс одна идея подарка на Новый год».

«Зубная фея мне деньги положила, а бабушка их хотела украсть!»Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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«Сын был у бабушки, позвонил и сказал, что выпал зуб. А мы за то, чтобы вера в чудеса длилась как можно дольше. Звоню маме и говорю: «Мам, он положил зуб под подушку для зубной феи, забери зуб и положи денежку». Звонит мне мама: «Я деньги положила, но зуб не нащупала, попробую забрать попозже». Звонит утром мне сын: «Мам, ты представляешь, мне зубная фея деньги положила, а бабушка их хотела украсть!»

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«Однажды в детстве мы с подружкой поехали в лес на лошадях. Понесло нас намного дальше привычного маршрута, и мы умудрились заблудиться. Когда дорога и вовсе исчезла, превратившись в еле заметную тропку, мы попытались вернуться по своим следам, но стало только хуже. «Сейчас, наверное, уже обед», я успела порядком проголодаться за время плутаний. И, видимо, не только я. Услышав заветное слово, лошади синхронно развернулись в одном направлении и напролом через лес вывезли нас, дурех, к конюшне».

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«Встречаем семьей третий Новый год в поезде. Все, кто узнает, говорят: «Да ну, как можно?» А по мне: убираться, готовить не надо, сейчас современные поезда есть телевизор, в 12 часов весь вагон поздравляет друг друга. Едешь, везде салют, даже ходить никуда не нужно. Отправляется почти в 21, и ровно в полночь бой курантов встречаем на станции. А утром приехал и пошел по гостям... Лучше и быть не может!».