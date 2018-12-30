2018-12-30T00:44:08+03:00
Спорт

Самые привлекательные жены и подруги спортсменов, отличившихся в уходящем году

Кто вдохновляет наших и ненаших атлетов на медали и достижения: рассказываем о привлекательных женах и подругах спортсменов
Константин ИВАНОВСергей КИРИЛЛОВ
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Алана Мамаева. Фото: instagram.comАлана Мамаева. Фото: instagram.com
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Атлеты сражаются на аренах не только ради денег, славы и медалей. Очень часто к победам их ведут спутницы жизни. «КП» выбрала самых привлекательных жен и подруг спортсменов, которые не дадут нам забыть 2018 год.

Ушел в Пике

Келли Пике, подруга гонщика «Формулы-1» Даниила Квята

Келли Пике. Фото: instagram.com/kellypiquet

Келли Пике. Фото: instagram.com/kellypiquet

Если в ближайшем будущем в «Формуле-1» проведут конкурс красоты, то девушки из королевских гонок будут сражаться исключительно за второе место. Потому что первое сразу же отдадут Келли Пике - дочери чемпиона мира Нельсона Пике и подруге русского пилота Даниила Квята. В конце 2018 года было объявлено, что Даниил возвращается за руль болида «Ф-1» «Торо Россо». А значит, возвращается и Келли. Они познакомились в культовом для «Формулы» месте - Монако и несколько месяцев оставались только друзьями, зато теперь девушка старательно учит русский язык. К чему бы это?

Легионерша № 1

Селия Жуанет, подруга полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка

Селия Жуанет. Фото: instagram.com/celiajaunat

Селия Жуанет. Фото: instagram.com/celiajaunat

Россия - страна, которая притягивает к себе красоту со всего мира. В 2018 году в Москву приехал играть польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Привез с собой подругу - француженку Селию Жуанет. Она французская модель и три года назад была признана самой красивой из тех спутниц жизни, что есть у польских футболистов. Говорят, дело идет к свадьбе. Почему бы не сыграть ее в России?

Жена дебошира

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева

2018-й, спортивный год - это не только победы, но еще и скандалы. Главный из них, в котором футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин после двух драк угодили в СИЗО, перетечет и в 2019-й. А постоянную шумиху вокруг этой истории поддерживает жена Мамаева Алана. Она то вступается за мужа, то обвиняет его в супружеской неверности, то уничтожает свой Инстаграм, то возвращает страничку к жизни.

«Мираж» на всю жизнь

Николь Ковальчук, жена Ильи Ковальчука

Николь Ковальчук.Фото: instagram.com/nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук.Фото: instagram.com/nikolkovalchukofficial

Сборная России по хоккею в 2018-м выиграла Олимпиаду. Но ее лидер Илья Ковальчук свою главную победу, похоже, одержал 10 лет назад, когда выбрал в жены экс-солистку группы «Мираж» Николь Амбразайтис. Красавица Николь не просто следит за своей фигурой - она профессионально увлекается бодибилдингом. И глядя на ее фото, разве скажешь, что это мама четверых детей?!

Картина по имени Кристина

Кристина Кобе, подруга футболиста сборной России Дениса Черышева

Кристина Кобе. Фото: instagram.com/cheryshev90

Кристина Кобе. Фото: instagram.com/cheryshev90

Какие потрясающие голы забивал Денис Черышев в ворота соперников сборной России на чемпионате мира! Но вкус у Дениса есть не только к красивым ударам, но и к не менее замечательным девушкам. Знакомьтесь, Кристина Кобе - подруга русского футболиста. Она адвокат, и познакомились Кристина и Денис, когда игроку понадобились услуги юриста. Кстати, после ЧМ-2018 Ольга Бузова заявила, что согласна стать женой Черышева. Вы еще спрашиваете, почему Денис отказался?

Овечкин стоит выделки

Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Александр Великий в 2018 году наконец-то официально завоевал Северную Америку. Овечкин поднял над головой Кубок Стэнли - главный трофей Национальной хоккейной лиги. А его жена Анастасия Шубская, дочь известной актрисы Веры Глаголевой, подарила Александру сына и еще более сильные эмоции. Вот это год у Овечкина!

Домашний приговор

Александра Газинская, жена полузащитника сборной России по футболу Юрия Газинского

Александра Газинская.Фото: instagram.com/alexandra_gazinskaya

Александра Газинская.Фото: instagram.com/alexandra_gazinskaya

Вы же не забыли о главном событии 2018 года - чемпионате мира по футболу? А помните, кто забил там первый гол? Полузащитник сборной России Юрий Газинский! Супруга футболиста Александра - стилист, какое-то время работала на ТВ-проекте «Модный приговор». Но когда нужно было принять принципиальное решение, выбрала семью и вместе с Юрием поехала в Краснодар.

ШПАГАТ ГОДА

Волочкова нервно курит

Если вы думаете, что только Анастасия Волочкова умеет правильно делать шпагат, то серьезно заблуждаетесь. Олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье Ульяна Донскова, которая имеет негласный титул «самые длинные ноги художественной гимнастики», вообще творит чудеса со своим телом. А шпагат делает везде - дома, на стадионе, на улице... Ульяна замужем за экс-хоккеистом Рубеном Бегунцом, в августе 2015 года у них родился сын.

Ульяна Донскова.Фото: instagram.com/uliana12

Ульяна Донскова.Фото: instagram.com/uliana12

А КТО ЕЩЕ?

Беременная победа

Елена Веснина. Фото: instagram.com/vesnushka86

Елена Веснина. Фото: instagram.com/vesnushka86

Олимпийская чемпионка-2016 по теннису в паре Елена Веснина недавно стала мамой, в ноябре родила дочку. Любопытно, что Елена еще в мае выиграла турнир в паре с Екатериной Макаровой, и нетрудно посчитать, что она завоевала свой очередной титул на третьем месяце беременности. Веснина еще долго скрывала свое положение и снималась с турниров, ссылаясь на травму колен. И только на восьмом месяце заявила, что хватит играть в шпионов, и выставила фото в Инстаграм. К этому стоит добавить, что муж у Елены бизнесмен, а сама Веснина - одна из самых успешных российских теннисисток, которая на корте заработала более 12 миллионов долларов.

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