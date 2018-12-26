Распахни «Окно в природу»!

В третий раз пройдет этот конкурс, а значит, это уже традиция. И традиция очень хорошая. Во-первых, продолжается дело легендарного очеркиста. Во-вторых, открываются новые имена талантливых журналистов и писателей, с такой любовью рассказывающих о русской природе. А кроме того, они еще и великолепные снимки делают!

Итак, III Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! И традиционно проводят его «Комсомольская правда» и ПАО «Транснефть».

География нашего конкурса никак не ограничена: в первых конкурсах участвовали творцы из всех регионов России - от Приморья до Крыма. И темы были самые разные. Но главный герой всех публикаций один - великая русская природа. И тема одна - восхищение и призыв к бережному обращению с ней.

«До медведя - четыре метра!» Фото победителя I конкурса «Окно в природу» Юрия Коковина.

Призовой фонд

1-е место - 100 000 рублей

2-е место - 50 000 рублей

3-е место - 30 000 рублей

Работы принимаются до 14 февраля 2019 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru

ИЗ АРХИВА «КП»

Лауреатом первого конкурса «Окно в природу-2016» стал фотограф и журналист из Нерюнгри Юрий Коковин, ведущий рубрики «Лесная газета» в одном из якутских изданий. Он исходил сотни километров по тайге, сделал тысячи уникальных кадров редких животных, был участником таких престижных конкурсов, как «Самая красивая страна» Русского географического общества и «Первозданная Россия».

А победителем второго конкурса, в 2017 году, стал рязанский писатель и фотохудожник Иван Назаров. Он ведет рубрику «Встречи с природой».

Удивительно, но оба лауреата являются учениками Василия Пескова. С обоими он встречался и благословил на профессию. Или на «сладкую каторгу», как называют свою работу победители.

Работы предыдущих участников

Книжная коллекция Василия Михайловича Пескова

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменном магазине «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru. Адрес фирменного магазина: ст. м. «Динамо», Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.

Собрание сочинений В. М. Пескова. Том 3. Ржаная песня.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.