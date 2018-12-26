Тест "КП": Гадание по елке

Выберите понравившееся деревце - и узнаете, что приготовил вам наступающий год.

1. Вас подхватит вихрь новых эмоций и желание свернуть горы. Как будто какая-то сила будет подталкивать делать больше, лучше, интереснее. Вы созрели для того, чтобы реализовать накопленный потенциал. Ловите волну!

2. Получится все задуманное: главное - соблюсти внутреннее равновесие. Не пытаться взять больше, чем вам нужно, и часть средств направлять на добрые дела. Чем больше вы отдадите, тем больше к вам вернется.

3. Вы очень честный и открытый человек. Но иногда эти прекрасные качества могут и помешать. Попробуйте быть чуть компромисснее и мягче в следующем году. И удивитесь, сколько новых удивительных граней откроет вам жизнь!

4. Вы человек, который «ест удовольствия» большой столовой ложкой. А вот слово «надо» можете и проигнорировать. И если в следующем году вы сможете договориться между своими «хочу» и «нужно», вы обретете счастье.

5. Год будет очень щедрым. Но речь не о деньгах, а скорее о людях, которые войдут в вашу жизнь и положительно повлияют на нее. Через них к вам придут новые возможности, цели и силы на свершения. Поэтому не избегайте новых знакомств.

6. Вы, вероятно, долго ждали, когда романтика и любовь придут в вашу жизнь. Если так, поздравляем! В 2019 году вы будете купаться в нежности и заботе. А если с любовью у вас все в порядке, помните: не меньше душевной теплоты вы должны и отдать.

7. Душа давно подсказывает новый путь, который сделает вас счастливым, но вы почему-то отмахиваетесь, ссылаясь на занятость. Не надо так! Слушайте себя.

8. «Елка с воздушными шарами» начнет, как на батуте, выталкивать вас из зоны комфорта. И поначалу вы будете злиться и не понимать, за что это все. Но чуть позже придет понимание, что полнота жизни - она как раз в новых ощущениях. Приложите чуть больше усилий - и все задуманное получится.

9. Этот год будет очень удачным для вас, если вы сможете правильно расставить приоритеты. «Не распыляться, а четко двигаться к одной цели!» - вот ваш девиз. И уже в середине года вы увидите, какие масштабные результаты это даст.

10. Елка, которую вы выбрали, основательная и стабильная. Вам захочется своего дома, если его нет, а если есть, сделать в нем самый лучший ремонт. А может быть, открыть дело, которое позволит вам чувствовать себя более уверенным. Время пришло.

11. Ваша «елка судьбы» выглядит очень запутанной, но это не клубок нерешенных проблем. Это концентрация множества событий, которые ждут вас в 2019 году. Поверьте, оно к лучшему. Подводя итоги, вы наверняка скажете: «Вот это был год! Я запомню его навсегда!»

12. Ближайшие 12 месяцев позволят многое переосмыслить. Вас как будто в вату завернут - настолько спокойно вы будете ощущать себя. Это год любви к себе, вам захочется чего-то лучшего. И вы его получите - потому что заслужили.