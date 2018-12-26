2018-12-26T08:30:04+03:00
Спорт

Состав сборной России на МЧМ 2019 по хоккею: в первую заявку вошел 21 хоккеист

Вакантными останутся две позиции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин.Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею огласил первую официальную заявку на чемпионат мира. Он стартует 26 декабря в Канаде в двух городах - Ванкувер и Виктория. Согласно официальному регламенту, в заявку можно внести 23 игроков. У сборной России "закрыта" 21 позиция.

На две вакантные позиции у нас остаются четыре кандидата. Это - защитники Савелий Ольшанский, Евгений Калабушкин, нападающие Александр Хованов, Никита Шашков.

Официально капитаном нашей команды будет форвард Клим Костин. Его помощниками станут Виталий Кравцов и Дмитрий Саморуков.

- Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд что парни и главный тренер доверили мне эту роль, я постараюсь не подвести их. Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать, - заявил в интервью пресс-службе ФХР Костин.

Россияне уже успели провести первую тренировку на 19-тысячной арене в Ванкувере, где предстоит играть на чемпионате мира. И у нас были следующие сочетания игроков:

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.

«Белые»: Саморуков – Рубинчик, Денисенко – Кравцов – Костин;

«Синие»: Алексеев – Романов, Коваленко – Шэн – Старков;

«Красные»: Ил.МорозовЖуравлев, Муранов – Галимов – Слепец;

«Зеленые»: Калабушкин – Ольшанский, Марченко – Ив.Морозов – Подколзин;

«Черные»: Хованов, Шашков.

Свой первый матч на МЧМ-2019 сборная России сыграет 28 декабря в 0.00 по московскому времени против команды Дании.

СПРАВКА "КП"

Состав сборной России:

Вратари:

1 Амир Мифтахов

20 Петр Кочетков

30 Даниил Тарасов.

Защитники:

2 Даниил Журавлев

4 Александр Алексеев

5 Дмитрий Саморуков

6 Илья Морозов

26 Александр Романов

27 Марк Рубинчик

Нападающие:

9 Артем Галимов

10 Степан Старков

11 Василий Подколзин

12 Кирилл Марченко

14 Виталий Кравцов

15 Николай Коваленко

16 Павел Шэн

17 Иван Морозов

23 Иван Муранов

24 Клим Костин

28 Григорий Денисенко

29 Кирилл Слепец.

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