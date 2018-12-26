Венесуэльцы встретили Рождество с банановыми голубцами и фейерверками

Говоря о католическом Рождестве первым делом перед глазами всплывает картинка из американских фильмов — заснеженные деревья, укутанные в теплую одежду прохожие и огромные ели, украшенные гирляндами и шарами. Но как отмечать праздник в стране, где снег видели только на вершинах гор, а елок отродясь не было?! «Комсомолка» решила выяснить, как венесуэльцы проводят этот самый важный день в году и побеседовала с местными жителями.

БАНАНОВЫЕ ГОЛУБЦЫ

Одна из самых главных частей празднования Рождества по-венесуэльски — это еда. Уже в первых числах декабря на рынках и в магазинах начинают появляться ингредиенты для приготовления различных блюд, которые потом украсят праздничные столы.

Непременный атрибут рождественской трапезы — альяка, представляющая собой мясной фарш, завернутый в банановый лист. Звучит довольно просто, но приготовление этого лакомства довольно трудоемкий процесс, требующий от повара знания многих тонкостей. Зачастую во многих домах есть свои совершенно особые рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Не даром на кухне обычно собирается вся семья, чтобы принять участие в этом «таинстве», где каждому распределены свои роли.

Раньше листья для альяки срезали мужчины с кустов банана, а потом сушили их на солнце. В это время дамы на кухне «колдовали» над начинкой — нарезали мясо, лук, оливки и добавляли множество самых разных специй. Весь этот «винегрет» перемешивался со специально подготовленным тестом из кукурузной муки и раскладывался на листья. Затем женщины перевязывали их веревкой по одной только им известной хитрой схеме, и подобный «голубцы» отправлялись в кипящую воду на три-четыре часа.

Конечно, в современном мире традиции постепенно уступают место ширпортребу. Теперь уже никто не идет в банановые заросли, а хозяйки покупают листья заранее на рынке, да и массу для теста тоже удобнее приобрести в супермаркете. Но тем не менее, до сих пор приготовление альяков является важным ритуалом на пути к празднику.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОКОРОК

Но не «альякой» единой жив рождественский стол в Венесуэле! Кроме этого блюда местные жители любят отведать пан де хамон - рулет, в который засовывают все — ветчину, оливки, различные виды сыра и даже изюм и орехи. Причем это не просто какой-то скромный рулетик, а настоящий «батонище», с помощью которого можно накормить всю семью. В магазинах они начинают появляться еще конца с ноября, а за пару недель до праздника улицы Каракаса уже заполнены венесуэльцами, несущими пан де хамон к себе домой.

Еще одним важнейшим блюдом является перниль — запеченный свиной окорок. Этот продукт настолько важен для венесуэльцев, что год назад его нехватка стала одной из причин антиправительственных протестов.

Кстати, в этом году, по различным оценкам, значительная часть жителей страны не смогла позволить себе накрыть свой стол «полным комплектом» традиционных блюд. Виной всему экономический кризис, который повлиял и на местные праздничные выплаты (аналог российской «13-й зарплаты»), которые раньше во многих случаях превышали ежемесячный оклад в 5-6 раз, а теперь значительно сократились.

ПО РЮМОЧКЕ

С едой все понятно, но что же пьют венесуэльцы на свой главный праздник, неужели знаменитый ром? Все-таки Рождество для большинства граждан Боливарианской Республики это спокойные домашний посиделки, поэтому жители страны потребляют более «мягкие» напитки, хотя и не лишенные вездесущего тростникового напитка.

На торжественный ужин взрослые обычно приносят сливочный ликер «понче крема», который раньше варили в домашних условиях из сгущенки, яиц, молока и рома, а также других элементов в зависимости от пожеланий членов семьи и местных традиций. Например, в некоторых регионах Венесуэлы готовят ликер с использованием тыквенного сока.

Теперь вместо домашней настойки местные жители покупают уже готовый вариант «понча крема» в магазинах, ведь и до сих пор этот напиток неотъемлемая часть рождественского «рациона». Говорят, в стародавние времена его давали по чуть-чуть детям, чтобы те меньше болели. Правда это или нет, но сейчас малыши за рождественским столом предпочитают вездесущую колу и фруктовые соки с сахаром.

БУДЕМ ЗАЖИГАТЬ!

Подкрепившись сытным ужином, венесуэльцы в рождественскую ночь высыпают на улицы, чтобы посмотреть на фейерверки. В Каракасе темные бульвары озаряются разноцветными ракетами, которые запускают и стар и млад, независимо от достатка и общественного положения. При этом в престижных районах «заряды» используют фактически профессиональные, по крайней мере по визуальным эффектам они почти неотличимы от салютов, которые запускаются на военных парадах, только летят чуточку ниже.

После этого начинаются танцы. Музыка, под которую отрываются венесуэльцы в рождественскую ночь, разнообразна, но в основном это народные жанры агинальдо и гайта.

В горных штатах Венесуэлы на Рождество начинается интересная пора, которая длится до начала февраля, когда деревянную скульптуру, символизирующую маленького Иисуса Христа, проносят по улицам городов и деревень, благословляя жилища. Отдельные энтузиасты добавляют к этому обычаю небольшую долю озорства — там «воришки» якобы похищают образ младенца и держат его у себя в течение трех дней, а потом разыгрывают настоящую церемонию «выкупа» Иисуса делегацией детей, разодетых библейскими персонажами — Богоматерью, Иосифом Обручником, волхвами с накладными бородами и ангелами, которых сопровождают наиболее уважаемые люди округи. Называется подобная традиция «Кража и Поиск Дитя» и, как практически все народные обычаи в Венесуэле, идут рука о руку со множеством танцев и музыки.