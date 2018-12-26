Ночной сериал «молодежка»: Болеем за Россию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Каждый Новый год настоящие хоккейные болельщики вместо бани выбирают первый турнир - молодежный чемпионат мира по хоккею. Это непросто - соревнования проходят в Северной Америке, а, значит, матчи проходят по ночам. Вот и на этот раз МЧМ начнется 27 декабря 2018 года, а закончится 6 января 2019-го. Сборная России на нем намерена задержаться до самого последнего матча.

Главная фишка турнира

Из раза в раз он проходит прямо в новогодние праздники. Иностранцам - ничего, врдя ли они понимают сакральный смысл оливье, растворенного в бокале шампанского пепла от бумажки с заветным желанием и поздравления президента под бой курантов. А нашим тяжело. В этот раз сборная России в новогоднюю ночь будет сражаться с Канадой, самой грозной командой на этом турнире.

Пока родные наших ребят в 4 часа ночи будут наворачивать салатики у телевизоров, кто-то за океаном будет рубится в хоккей. Чаще мы в эту ночь выигрываем - российская «молодежка» громила Германию и Швейцарию, побеждала Чехию, но пару раз и попадала под шведов.

Личный дед Мороз

У этого праздничного турнира есть свой обязательный волшебник - главный тренер сборной России Валерий Брагин. Вот кто точно забыл, что такое встречать Новый год дома. Брагин повезет «молодежку» на чемпионат мира уже в 7-й раз! И только в 2018-м Россия вернулась с его без медалей. А так было три «серебра», одна «бронза» и феерическое «золото»-2011.

В этот раз, кстати, вместе с Брагиным у борта будет экс-тренер взрослой сборной Олег Знарок. «В наших силах побороться за самые высокие места», - пообещал Брагин, прежде чем отправиться на ЧМ-2019. Так что ждем подарков.

Нецензурные термины

Тот самый 2011 год подарил нам не только чемпионов, но новый хоккейный термин, который, впрочем, звучит не очень прилично. В финале Россия уступал Канаде - 0:3, но в третьем периоде раскатала соперника в кленовый лист, забросила пять шайб и вырвала победу. «Наверное, мы фартожопые», - прокомментировал тогда произошедшее Евгений Кузнецов. И это слово намертво закрепилось в российском хоккее.

Какие шансы сейчас

На самом деле шансов не то, чтобы совсем нет, но их действительно немного. У нас хорошее поколение. У нас есть Виталий Кравцов — нападающий «Трактора», набравший в 33 матчах КХЛ 17 очков (6+11). Или Клим Костин, выступающего за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сан Антонио». Но вот у США есть Джек Хьюз, которому прочат в НХЛ первый номер драфта-2019, а у Канады 17-летний вундеркинд Алексис Лафренье, которого нозывают будущим Кросби. Сильна и сборная Чехии. Так что по хорошему, наше место среди фаворитов - примерно четвертое. Но ведь это Новый год! А российская «молодежка» в этот праздник любит делать болельщикам подарки из драгметаллов.

Расписание матчей сборной России на МЧМ в группе А

28 декабря. 00.00. Россия - Дания

29 декабря. 06.00. Чехия - Россия

31 декабря. 04.00. Швейцария - Россия

1 января. 04.00. Россия - Канада

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