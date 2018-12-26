«Норникель» продолжает системную поддержку коренных народов Севера

24 декабря вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в деле поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые проживают в регионах расположения компании.

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ — ЧАСТЬ РАБОТЫ

«Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — один из приоритетов работы ФАДН России, - отметил во время торжественной церемонии подписания документа руководитель ведомства Игорь Баринов. - Участие социально ответственного бизнеса в мероприятиях, направленных на поддержку устойчивого развития КМНС— важная составляющая проводимой работы. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество с «Норникелем» в целях поддержки традиционного образа жизни, культуры, экономического и социального развития КМНС».

«Учитывая важность совместной работы с Федеральным агентством по делам национальностей, мы заключили это соглашение. Этим компания подтверждает, что придерживается курса государственно-частного партнерства в такой чувствительной сфере, как устойчивое развитие КМНС и территорий их проживания, — отметил статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти Владислав Гасумянов. — Уверен, что общими усилиями мы сможем выработать новые системные меры поддержки коренных малочисленных народов Севера».

Сотрудничество «Норникеля» и ФАДН России рассчитано на повышение уровня жизни коренных народов в регионах, где расположено производство компании. Стороны готовы вместе решать проблемы местных сообществ. Особый приоритет вопросам, связанным с образованием.

500 МИЛЛИОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ

Часом ранее в головном офисе «Норникеля» прошла встреча экспертов, представителей коренных малочисленных народов севера, а также руководства Красноярского края и Мурманской области.

Выяснилось, что взаимодействие «Норникеля» с КМНС базируется на принципах конвенции Международной Организации Труда. Основные обязательства горно-металлургического комбината закреплены в Политике компании в отношении прав коренных народов. Этот корпоративный документ оговаривает соблюдение прав коренного населения, сохранение их традиционного образа жизни, исконной среды обитания, культуры и исторического наследия.

«Норникель» десятилетиями активно развивает проекты поддержки коренных народов Севера. За последние восемь лет компания направила на эти цели более 500 млн руб.

Например, по соглашению с администрацией Таймырского района «Норникель» строит 2500 кв. м нового жилья в поселке Тухард, жилой комплекс которого находится в аварийном состоянии. Как пояснила председатель Дудинской городской ассоциации коренных малочисленных народов Анфиса Никифорова, больше полусотни семей оленеводов передут из балкОв – бытовок на полозьях – в комфортабельные дома со всеми удобствами.

Компания считается основным участником Северного завоза на Таймыре: флот компании ежегодно доставляет в отдаленные поселки уголь, дизельное топливо, стройматериалы. Коренному населению оказывается помощь в части авиационных перевозок и обеспечения продовольствием.

«В тяжелые 90-е годы недостаток федерального финансирования компенсировался практически полностью и безвозмездно средствами, которыми компания предоставляла бюджету Таймыра. Если бы не эта помощь, то многие поселки не пережили зимы в те годы и их история как цивилизованных населенных пунктов закончилась. Яркий пример: ледовая проводка каравана судов с дизельным топливом уже в конце октября через Северный полюс спасла Хатангу и все 12 поселков, которые входят в состав поселения», - напомнил депутат Заксобрания Красноярского края, президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Валерий Вэнго.

Заполярный филиал «Норникеля» также приобретает оборудование для школ и больниц. Для сохранения национальных традиций и культуры коренных народов компания ежегодно проводит традиционные праздники жителей тундры — День оленевода и День рыбака.