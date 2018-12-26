Определены темы дискуссий программы «Русского дома» в Давосе

На официальном сайте проекта «Русский дом» в Давосе размещена архитектура деловой программы мероприятия.

Проект Фонда Росконгресс состоится 21–25 января 2019 года в швейцарском Давосе и продолжит традицию ежегодных международных встреч и партнерского диалога по самым важным вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества.

«В зависимости от международной экономической повестки деловая программа „Русского дома“ всегда динамично меняется. В текущем году в нее включены новые направления, касающиеся внедрения технологий искусственного интеллекта в пространство городских территорий и аккумулирования потенциала людей старшего возраста в активный ресурс общества», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Вопросы современного предпринимательства в эпоху глобальных технологических изменений и интеграцию российского бизнеса в современную мировую экономику обсудят участники сессии «Россия: ДНК нового предпринимателя».

Сессия «Цифровая трансформация городов: перспективы внедрения искусственного интеллекта в управление муниципальными процессами и процедурами» будет посвящена развитию концепции «умных городов» и лучшим практикам цифровой трансформации агломераций.

По мере того, как новые технологии распространяются по миру и меняют наш образ жизни, работы и взаимодействия друг с другом, темпы инноваций разнятся от страны к стране. В последнее десятилетие темпы развития России в таких сферах, как электронная коммерция, мобильная телефония и финансовые технологии, по меньшей мере, не уступали показателям развитых стран – если не превосходили их. Может ли Россия обойти развитые рынки в технологических инновациях? Какие секторы находятся в лучшей позиции, чтобы возглавить прогресс? Могут ли санкции сдерживать темпы дальнейшего технологического развития в России – или, наоборот, дать дополнительный стимул? Эти вопросы и другие вопросы встанут на повестке перед участниками дискуссии «Экономика России – шаг вперед».

Роль старшего поколения во многих аспектах жизни общества в России, как и в других развитых странах, оказывает все большее влияние на экономику. Инфраструктура и социальные институты меняются под потребности пожилых людей. Как государству и бизнесу перестроить свои институты для адаптации стратегий под категорию потребителей старшего поколения обсудят участники сессии«„Серебряная экономика“ – реализуя потенциал экономического роста».

Обсуждение в рамках сессии «Частные корпорации VS киберпреступность: коллаборация как ключ к успеху» будут сфокусированы на проблемах корпоративной кибербезопасности и связанных с этим вопросов трансграничного взаимодействия и развития международного сотрудничества для совместной борьбы против глобальной киберпреступности.

В рамках деловой программы также запланирована закрытая встреча Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

К участию в деловой программе «Русского дома» в Давосе приглашены известные бизнесмены и международные эксперты.