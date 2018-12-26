Премьера шоу «Второе Я»: Киркоров вывел на сцену своих наследников

На подступах к «Олимпийскому» нас чуть не снесла толпа тинейджеров. Да, все-таки за последний год после хитов «Цвет настроения синий», «Ибицы» и последующего дуэта с Егором Кридом «Цвет настроения чёрный» контингент, посещающий концерты Филиппа Киркорова серьёзно обновился. В пионерлагерях запрещают песни Филиппа, как какого-нибудь модного репера. Плюс его клипы попадают в тренды Ютуба, порой их (как было с «Ибицей», например) запрещают на федеральных каналах, но они все равно собирают многомиллионные просмотры. Понятное дело, что дети считают Киркорова крутым. Не удивительно, что в минувший вторник, они штурмовали «Олимпийский».

Впрочем, как и вся светская Москва, пришедшая оценить новое шоу «Второе Я». В вип-ложе расположились близкие и коллеги короля российской поп-сцены: отец артиста Бедрос Киркоров с женой Людмилой и внуками - Аллой-Викторией и Мартином, Харри и Мари Киркоровы (дядя и тётя певца), Алла Пугачева (тоже в молодёжном прикиде - в кепке, в спортивной легкой куртке, в джинсах), Кристина Орбакайте с мужем, актриса Марина Зудина, вдова Иосифа Кобзона Нелли, Борис Грачевский с молодой женой, Ани Лорак, Сергей Лазарев и многие другие.

Певец выступил с новым шоу в "Олимпйиском".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для любого артиста концерт в «Олимпийском» - важная веха. Собрать там аншлаг могут только самые популярные артисты. Киркорову это удалось. А когда ещё эти десятки тысяч поют вместе с артистом - энергетика в зале невероятная.

Так вышло, что Алла Пугачева открывала «Олимпийский», а Филипп - закрыл. После его шоу «Олимпийский» закрывается на реконструкцию.

40 песен без антракта, живой звук, просто фантастическая графика на огромных 3D-экранах - артист действительно показал шоу мирового уровня, «убрав» одним махом всех своих коллег.

Не зря все-таки Киркоров в детстве мечтал стать фокусником. Видимо, это наложило отпечаток. На сцене более трёх часов, сменяя друг друга, появлялись: безголовые барабанщики, акробаты, роботы, космические чудовища и даже снежный человек. И сам Филип, то царь, то Зевс, то Дракула. Даже страшно представить, в какую сумму могла обойтись вся эта магия. Филипп в свои 51, безусловно, не только большой артист, но и большой ребёнок. Может, поэтому не стареет душой, как многие его коллеги: выглядит намного моложе своих лет и все ещё хочет нас удивлять.

Премьеру певец посвятил 7-летней Алле-Виктории и 6-летнему Мартину.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно, не обошлось без дефиле новых нарядов. Думаю, Филипп не слишком преувеличивает, когда говорит, что ежегодно тратит на них целое состояние. Вместо скучной ширмы для смены образов Киркоров переодевается за чёрными крыльями гигантских птиц. Удивлять так удивлять.

Побывав на шоу Бейонсе и Бритни Спирс, я даже у них таких фантастических декораций и первоклассной графики не видела. Пожалуй, только Майкл Джейксон делал нечто подобное. Кстати, в одном из номеров на руке Филиппа вдруг появляется, расшитая стразами, знаменитая перчатка Джексона.

- Когда я познакомился с Джексоном, мне захотелось сделать нечто подобное по масштабу,-вспоминает Филипп. -Так в 90 -е годы появился мой любимый тур «Лучшее, любимое и только для вас». В стране невозможно было что-то достать, а мы раздобыли самолет, наклеили на него мое фото и полетели по всей стране.

Киркоров собрал аншлаг в "Олимпийском".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Видно, что Филипп с ностальгией вспоминает эти годы.

Свою бывшую жену Аллу Пугачеву называет «первым продюсером и первым учителем».

- Счастлив петь сегодня для Аллы и для вас, - делится со сцены Киркоров. - Думал ли я, 14-летним мальчишкой наблюдая здесь шоу Аллы «Пришла и говорю», что спустя много лет мне предстоит завершить историю этого зала... Я помню, как сидел где-то на галёрке и учился у «женщины, которая поет». И спустя 4 года в «Олимпийском» начали сниматься «Рождественские встречи». Помню, как Алла Пугачева объявила меня как молодого артиста с болгарской фамилией, но русской душой.

Здесь был мой первый успех, люди услышали обо мне из уст этой великой женщины. И если сейчас собрался полный зал, наверное, что-то вы тогда во мне разглядели, что-то разглядела и «женщина, которая поет».

Шоу вышло по-настоящему ярким.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно же, огромное количество песен Филипп посвятил Пугачевой:

«Я знаю, что время лечит, но как же я мог тебя отпустить!», «Я забыть тебя не могу теперь!»

Каждый раз когда пел о своей Музе, плакал вместе с залом.

А когда на песне «Просто подари» на сцену поднялись 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин Киркоровы, артист признался, что посвятил новое шоу своим наследникам.

И, судя по новому хиту, Филипп все-таки надеется устроить личную жизнь:

- Я верю в любовь, я не боюсь находить в ней радость и любовь, я не побеждён силой измен!

Три раза Киркорова вызывали на «бис». Трибуны ликовали - артист выходил.

В финале Филипп спел дуэт с Егором Кридом «Цвет настроения чёрный» и главный хит года - «Цвет настроения синий».

Одна дама в партере с таким рвением пустилась в пляс, что сломала ногу.

Благо женщину тут же унесли на каталке врачи «Скорой», которая традиционно дежурит на таких масштабных мероприятиях.

Многие фанаты не успели подарить Киркорову цветы на концерте, поэтому поехали ловить артиста в его караоке -клуб «Филармония», где Филипп отметил с друзьями премьеру.

Жена легенды хоккея Вячеслава Фетисова Лада вручила там клюшку (подписанную мужем) Мартину Киркорову.

- Сын теперь мечтает стать хоккеистом! - признался счастливый отец.