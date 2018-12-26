5 дерзких причин, почему вам нужна книжка «Страна, за стол!». Причина вторая

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга, полная сногсшибательных рецептов, рассказов и фото с лаконичным названием «Страна, за стол! Праздничные блюда от Владивостока до Калининграда».

Есть у меня один знакомый, зовут его, скажем, Леонид. Он офигенно вкусно готовит. Все так говорят. Наверное, стал бы Леонид шеф-поваром какого-нибудь крутого столичного ресторана, если бы судьба не пустила его по другому направлению.

Но зато знакомый регулярно радует своих подписчиков в Фейсбуке и инстаграме очередным роскошным рецептом с фотографиями. А так как Леня много ездит по стране и по миру, то каждое блюдо еще и с региональной изюминкой.

В общем, Леониду однозначно надо подарить новую книгу с рецептами «Страна, за стол!».

Во-первых, это про еду, ему (да и всем другим, кто увлекается готовкой, Леня в этом не одинок) будет интересно. Во-вторых, книга яркая, с заманчивыми иллюстрациями, недешевая, стыдно не будет. В-третьих, листая ее, Леонид может предаваться воспоминаниям о вкусе настоящей камчатской нерки, давать ценные советы, как лучше есть свежие беломорские мидии, бурятские буузы или предлагать свой вариант суздальской наливки «1 января» (все эти и многие другие рецепты от лучших шеф-поваров есть в книге). В-четвертых, вручая подарок, можно вздохнуть. Мол: доколе? Доколе мы и страна наша живут без книги твоих личных рецептов, Леонид? Почему ты до сих пор ее не написал и не выпустил?

Леониду будет приятно. Да так, что может быть, удастся уговорить его приготовить и угостить нас салатом Оливье с раковыми шейками – по дореволюционному рецепту. Его точно не каждый осилит.

А вам слабо?

P. S. Кто знает, что такое ланспик, тот молодец!

САЛАТ ОЛИВЬЕ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ

Коллектив ресторана «Ванильное небо» комплекса «Волга», Ярославль

«В год 100-летия Октябрьской революции мы задумались о том, какие блюда смогли пережить эти события, не потеряв своей популярности. Очевидно, что свои позиции на праздничных столах прочно удерживает салат оливье. Мы изучили его несколько дореволюционных рецептов и выбрали один из них. А вкус утраченного соуса оливье нашим поварам пришлось практически создавать заново».

Салат Оливье с раковыми шейками. ФОТО Екатерины ШАПОВАЛОВОЙ

Ингредиенты на 1 порцию:

Рябчик – 40 г

Вино белое – 50 мл

Огурцы свежие – 30 г

Картофель отварной очищенный – 40 г

Каперсы маринованные – 4 г

Яйцо перепелиное – 1 шт.

Оливки – 5 г

Салат романо – 6 г

Раки отварные – 3 шт.

Икра лососевая – 5 г

Ланспик – 60 г

Майонез – 25 г

Соус – 25 г

Порядок приготовления:

1. Отвариваем рябчика и припускаем его в белом вине: заливаем небольшим количеством вина, доводим до кипения и снимаем с плиты.

2. Мясо рябчика, огурец без кожицы, салат романо и отварной картофель нарезаем кубиками.

3. Мелко режем каперсы, оливки и раковые шейки.

4. Смешиваем все ингредиенты с соусом и майонезом и выкладываем в форму.

5. Украшаем салат перепелиным яйцом, ланспиком, красной икрой и раками.

СОУС

Лук репчатый очищенный – 415 г

Яблоки очищенные – 415 г

Помидоры – 415 г

Чеснок очищенный – 20 г

Уксус винный – 40 мл

Соус ворчестер – 60 мл

Сахар коричневый – 20 г

Горчица дижонская – 20 г

Корица молотая – 5 г

Перец черный молотый – 5 г

Порядок приготовления:

1. На раскаленной сковороде растапливаем коричневый сахар.

2. Добавляем нарезанные яблоки, лук репчатый, чеснок и помидоры.

3. Припускаем до готовности, пока все ингредиенты не станут мягкими.

4. Протираем через сито и добавляем уксус винный, горчицу, соус ворчестер, корицу, перец и соль. Перемешиваем.

Третью причину срочно купить и подарить себе (другу, маме, хорошему знакомому, коллеге по работе) книгу «Страна, за стол!» читайте на сайте завтра.

И будет бонус-сюрприз: еще один рецепт!

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