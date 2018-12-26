"Ночные волки" подарили Новый год детям в больнице

Поверх кожаных жилетов - медицинские халаты, а вместо руля мотоцикла в руках - праздничные свертки. Подарить улыбки и веру в чудо тем, кто так в них нуждается накануне Нового года решили байкеры из клуба «Ночные Волки».

Байкеры клуба "Ночные волки" подарили детям праздник Фото: Любовь Рубцова

Они поздравили маленьких пациентов отделения хирургии детской городской больницы имени З.А. Башляевой (Тушинская детская больница). Новый год здесь встретят 56 ребят – кто-то попал в палаты после несчастного случая, кто-то после операции.

Волонтеры благотворительного фонда «Мотомилосердие» выступают Дедом Морозом и Снегурочкой для пациентов больниц и хосписов Фото: Любовь Рубцова

Байкеры поздравили детей с наступающим праздником и вручили каждому подарок – сладости, книги, игрушки, развивающие игры. Помогали им волонтеры благотворительного фонда «Мотомилосердие» - студенты медицинского колледжа номер 2, которые уже второй год выступают Дедом Морозом и Снегурочкой для пациентов больниц и хосписов.