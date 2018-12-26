2018-12-26T16:15:46+03:00
Общество

В России разрешили выращивать наркосодержащие растения для медицины

Сейчас субстанции для производства сильных обезболивающих закупаются за рубежом
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Вероника Скворцова: "Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу".Вероника Скворцова: "Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду правительство на последнем в этом году заседании одобрило изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Поправки позволят выращивать в России наркосодержащие растения и производить субстанции для производства обезболивающих препаратов. Таким образом, в России будет создан полный цикл производства обезболивающих препаратов.

- Сегодня мы закупаем практически 100% субстанций по импорту, и производим из них только лекарственные готовые формы, - пояснил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

- Ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций, - подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что в стране зарегистрировано 13 препаратов опийного ряда, из них девять включено в перечень жизненно важных.

- Из 10 препаратов девять субстанций поставляются из стран, которые объявили в отношении России санкции. Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу - от субстанций до лекарственных форм, - пояснила Скворцова.

Выращивать наркосодержащие растения разрешат лишь двум подмосковным государственным предприятиям. Контролировать процесс будут правоохранительные органы.

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