В России разрешили выращивать наркосодержащие растения для медицины

В среду правительство на последнем в этом году заседании одобрило изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Поправки позволят выращивать в России наркосодержащие растения и производить субстанции для производства обезболивающих препаратов. Таким образом, в России будет создан полный цикл производства обезболивающих препаратов.

- Сегодня мы закупаем практически 100% субстанций по импорту, и производим из них только лекарственные готовые формы, - пояснил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

- Ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций, - подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что в стране зарегистрировано 13 препаратов опийного ряда, из них девять включено в перечень жизненно важных.

- Из 10 препаратов девять субстанций поставляются из стран, которые объявили в отношении России санкции. Для того, чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу - от субстанций до лекарственных форм, - пояснила Скворцова.

Выращивать наркосодержащие растения разрешат лишь двум подмосковным государственным предприятиям. Контролировать процесс будут правоохранительные органы.