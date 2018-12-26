2018-12-26T16:02:29+03:00
Экономика

Продукты с ГМО промаркируют специальным знаком

Так их будет легче распознать на магазинных полках
Александра КОЗЛОВА
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Генетически модифицированные продукты промаркируют специальными знаками.Генетически модифицированные продукты промаркируют специальными знаками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 26 декабря вступают в силу новые требования к маркировке продукции с ГМО. На товарах появится специальный знак, если уровень генно-модифицированных компонентов в составе будет выше 0,9%. Сделано это для того, чтобы потребитель мог осознанно выбирать те или иные продукты.

Специалисты Роскачества говорят, что продуктов с ГМО на российских прилавках совсем немного. В прошлом году эксперты выборочно проанализировали 26 тысяч образцов. Организмы с измененным геномом нашли только в 17 из них.

- В России можно применять только те генетически модифицированные растения, которые прошли процедуру государственной регистрации. В том числе были проверены с точки зрения безопасности. Их немного. Это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла.

В мире генную инженерию используют в основном, чтобы сократить затраты на производство или улучшить характеристики продукта. Технологии позволяют менять вкус, цвет, запах и другие свойства. Сегодня в научном мире нет однозначного ответа на вопрос, вредно ли это.

- Между продуктами с ГМО и без нет принципиальных отличий с точки зрения безопасности, - говорит Андрей Панчин, автор книги «Сумма биотехнологий». – Некоторые думают, если продукт генно-модифицирован и я его съем, то тоже как-то модифицируюсь. Но это также странно, как утверждать, что если я съем вареное яйцо, то я сварюсь.

Несмотря на доводы ученых, почти три четверти россиян считают продукты с ГМО крайне опасными. Маркировка поможет распознать такую продукцию — чтоб не думалось, а вдруг риск все-таки есть.

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