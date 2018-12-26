Лех Валенса: «Немцы перед нами покаялись, а русские — нет»

Лауреат Нобелевской премии мира, создатель самого массового протестного движения в соцлагере, первый президент новой Речи Посполитой. Всё это — регалии Леха Валенсы, одного из самых известных в мире поляков, чьим именем был при жизни назван Гданьский аэропорт. И вот 75-летний ветеран «борьбы за демократию» дал большое интервью российскому информагентству РИА Новости. Приводим самые интересные отрывки.

О старых обидах

С немцами мы воевали больше, чем с русскими, и с немцами уже есть взаимопонимание, а с русскими — нет. Потому что немцы признали все. И покаялись перед нами. [После 1945 года] мы из одной неволи попали в другую: Советский Союз нас поработил.

О «войне с памятниками»

Претензии к СССР не могут распространяться на солдат, которые не заслужили того, чтобы в Польше воздвигнутые им памятники сносили.

О российских президентах

С Ельциным мы действительно добились бы хороших отношений с Россией. У меня были такие планы, и с ним это получилось бы. Это был открытый человек, если ему давали хорошие аргументы. Это был действительно человек ценностей… Я ему говорил: Россия — это красивый автомобиль, на который нагрузили каких-то коробок. Отбрось эти коробки, все эти республики. Если они хотят прийти к России, то Россия не должна их насильно притягивать.

Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с ним. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо добавить для него аргументов.

О главном

Я говорю: не надо ссориться с Россией, потому что третий на нас зарабатывает. Мы должны уступить один другому… И нам ближе до Москвы, чем до Нью-Йорка.

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«Варшава хочет столкнуть Москву и Берлин»

Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, специалист по военной истории XX века:

— Валенса начинает «поиск диалога» с обвинений. Ещё и пытается столкнуть лбами Россию и Германию. Что, как минимум, некрасиво. Польша была первой страной Европы, которая ещё в 1934 году заключила пакт о ненападении с Гитлером. Затем во время нацистской оккупации Польша покрылась сетью нацистских концлагерей, польский народ хотели физически уничтожить. Сравнивать это с советским периодом — просто кощунство. СССР из своей доли в германских репарациях выделил Польше $1 миллиард (в ценах тех лет). В 1945 году Москва направила сотни тонн зерна на помощь «братской Варшаве», хотя уже самому СССР из-за неурожая грозил голод... Недавно при Институте российской истории РАН по нашей инициативе создана российско-польская комиссия по изучению истории, в том числе самых болезненных моментов, так что говорить, будто «Москва закрыта для диалога», — это глупость.