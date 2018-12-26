Игристое вино для новогоднего стола: эксперты Роскачества дали высокую оценку шампанскому из Крыма

Накануне Нового года Роскачество представило рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента. Исследование выходит в рамках «Винного гида России», который Роскачество создает совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. В «новогодний» рейтинг вошли 11 крымских игристых вин «Золотая Балка». Всего в категории ВЗГУ (вина защищенного географического указания, сделанные из местного винограда) вошло 37 образцов. Игристые «Золотой Балки» составили 30% от всех представленных в рейтинге вин в статусе ВЗГУ. Продукция крымских виноделов, по оценке Роскачества, стала одной из лучших в соотношении «цена-качества». Таким образом, в этом году Роскачество внесло эти игристые вина в список рекомендованных к новогоднему столу.

Стоит заметить, что уходящий год стал для агрофирмы «Золотая Балка» также самым успешным как по количеству наград, полученных за игристые вина, так и по качеству новых игристых продуктов. Первое игристое вино компании, созданная по классической французской технологии шампанским методом Cuvee de Vitmer, впервые приняла участие в престижном международном конкурсе и сразу получила Золотую медаль. А на последнем ежегодном профессиональном конкурсе «Русская игра-5», который прошел 23 декабря в Севастополе, вино Cuvée de Vitmer победило в номинации «Лучший брют шампанским методом» и получило звание лучшего игристого Крыма. Всего в 2018 году игристые вина этой марки получили 10 золотых и 5 серебряных медалей в самых главных профессиональных винных конкурсах. Это в 2 раза больше наград, чем достижения 2017-го года.

«Классическое» игристое Cuvee de Vitmer и все игристые вина премиальной линейки Балаклава вошли в новый Авторский гид Артура Саркисяна «Российские вина 2018-2019», получив оценки уровня «Золото» и «Серебро».

В преддверии Нового года ведущие виноделы Золотой Балки пригласили коллег из крупнейших винодельческих предприятий Крыма и провели сезонную дегустацию виноматериалов урожая 2018 года, чтобы объективно оценить потенциал будущих вин. Все эксперты пришли к заключению: качество урожая этого года можно назвать наиболее перспективным для создания игристых вин на 2019-й год. А это значит, что будущий год будет для крымских производителей вина не менее успешным.