Пять штрафов, которые ждут малый бизнес в 2019 году

Новый год в России традиционно отмечается не только фейерверком, но и вступлением в силу новых законов. И к правовым изменениям лучше быть готовым, чтобы потом не пришлось платить за ошибки. Роман Арифуллин, курирующий в МТС работу с малым и средним бизнесом, рассказал, о каких штрафах экспертов МТС чаще всего спрашивают предприниматели, от чего хотят защититься в новом году и какая поддержка им необходима.

Штраф за продажу немаркированного товара: до 300 тысяч рублей

По распоряжению правительства с 2019 года помимо шуб и алкоголя в России начнут маркировать сигареты, духи, обувь, верхнюю одежду и другие группы товаров. Внедрять систему будут постепенно. Так, с 1 марта уникальные коды станут обязательны для торговли табачными изделиями, с 1 июля — для обуви. С декабря маркировка должна стоять на духах, шинах, изделиях из натуральной кожи, трикотажных женских блузках, верхней одежде, постельном белье и фототехнике. При этом производителям, поставщикам и магазинам придется подключиться к единым системам мониторинга. Впрочем, многие предпринимали уже отработали эту схему с алкоголем и Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

Чтобы работать по новой системе, магазину нужно приобрести специальный сканер для считывания марок и подключить его к онлайн-кассе. Возможно, придется обновить программное обеспечение кассы. На рынке достаточно оборудования, в которое уже встроен сканер QR- и штрихкодов, и они могут работать с маркированным товаром без подключения дополнительных устройств.

Продажа товара без специальных знаков будет наказываться по всей строгости. Штрафы для физических лиц составят от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц (руководство компаний, индивидуальных предпринимателей) — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей (часть 2 статьи 15.12 КоАП РФ). Кроме того, вся немаркированная продукция будет конфискована.

Штраф за отсутствие спецоценки условий труда: до 80 тысяч

Этот закон вступил в силу еще с 2014 года, но проверку рабочих мест разрешили проводить поэтапно. Однако этот переходный период 1 января 2019 года закончится. Главное, что необходимо было сделать работодателю — заключить договор на проведение оценки с одной из специализированных организаций. Их реестр есть на сайте Минтруда. Эксперты должны обследовать помещения и определить степень вредности условий труда. Всего выделяются четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Тем, кто не выполнил требования закона, грозят серьезные штрафы: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.27.1. КоАП РФ).

Штраф за зарплату ниже МРОТ: до 50 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России теперь привязан к прожиточному минимуму. И с января вырастет с 11 163 рублей до 11 280 рублей. Закон в трех чтениях приняла Госдума РФ. В некоторых регионах, где предусмотрены повышающие коэффициенты, сумма будет еще выше.

Работодателям с нового года нужно будет пересмотреть зарплаты своих сотрудников, так как платить меньше минимума они имеют права. Должностных лиц за это оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).

Штраф за старый формат передачи данных: 30 тысяч рублей

Нововведение касается предпринимателей, пользующихся онлайн-кассами. С нового года аппараты должны будут поддерживать формат фискальных документов (ФФД) не ниже версии 1.05. По сути ФФД — это алгоритм, которым пользуется касса, составляя документ для налоговой службы. С 1 января формат фискальных документов 1.0 не применяется. И налоговая служба больше не принимает данные от «устаревших» аппаратов.

Продолжение работы с форматом 1.0 будет оцениваться как «неприменение контрольно-кассовой техники». Штраф для должностных лиц составит не менее 10 тысяч рублей, для юридических — не менее 30 тысяч рублей. (пункт 2 статьи 14.5 КоАП РФ). Повторное нарушение, если сумма расчетов достигла миллиона рублей и более, грозит дисквалификацией руководителя на срок до двух лет, а также приостановлением работы предприятия до 90 суток.

Предпринимателю стоит проверить, в каком формате его онлайн-касса передает данные. Эта информация отражается на чеке с данными о контрольно-кассовом аппарате. Если в отчете указан ФФД 1.0 нужно обратиться в компанию, обслуживающую вашу кассу, и обновить прошивку. Однако владельцам новых моделей касс менять ФФД не нужно - разработчики последних версий уже учли новый закон. Кассы, которые появились на рынке относительно недавно, сразу поддерживают ФФД 1.05. К ним относятся и кассы МТС.

Штраф за неправильный НДС в чеке: 10 тысяч рублей

С 1 января налог на добавленную стоимость повышается с 18 до 20%. И эти изменения должны быть отражены в чеке. Поэтому всем предпринимателям, которые платят НДС и пользуются онлайн-кассами, придется перенастроить аппараты. Для этого нужно обратиться в сервисный центр.

Изначально планировалось, что кассы должны выдавать обновленные фискальные документы с 00 часов 1 января. Но так как это ставило бизнес в весьма затруднительное положение, то налоговая ввела своего рода переходный период. Как сообщает РБК со ссылкой на ФНС России, до конца первого квартала 2019 года санкций к предпринимателям, у которых касса выдает чеки со старой ставкой НДС, не будет. При условии, конечно, что в отчетности они указывают корректную ставку 20 %.

Но если аппарат не перенастроить до конца этого срока, придется платить штраф. Наказание за применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует требованиям, составляет для должностных лиц от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (пункт 4 статьи 14.5 КоАП РФ ).

Большинство современных касс будут обновляться под новую ставку дистанционно – «по воздуху». Для этого потребуется лишь установить специальное приложение или получить инструкцию по изменению настроек от сервисного центра. Разовое обновление кассовой техники будет стоить от 600 руб. – в зависимости от бренда. При этом некоторые производители касс сегодня готовы перепрошить аппараты бесплатно - в рамках спецпредложений для клиентов. Так, например, мы в МТС, бесплатно обновим системы своих онлайн-касс в автоматическом режиме.

Важно отметить, что в России продолжается постепенный переход на онлайн-кассы. Многие нововведения связаны с нюансами их использования. Поэтому сегодня большое значение для предпринимателей имеет возможность оперативного обновления кассовых систем. При покупке новой онлайн-кассы сразу стоит обратить внимание на стоимость ее обновлений, а также на наличие облачной товароучетной системы. Благодаря ей касса сможет легко и быстро подстраиваться под новые законы.

В связи с регулярными нововведениями каждый год возрастает финансовая нагрузка на предпринимателей – все больше требований предъявляется к технике, отчетным документам, условиям труда и продаже товаров. Вместе с тем растет и число штрафов. Предпринимателям не позавидуешь. Отрадно, что банки сегодня стараются оказывать поддержку бизнесу. Об этом говорит не только снижение ставок по кредитам для предприятий, но и увеличение количества финансовых и технологических сервисов. По данным коллег из МТС Банка в 2018 году вырос спрос на получение кредитов и кредитных карт онлайн – оформить и то, и другое можно в интернете, без похода в банк. Клиенты нашего МТС Банка, например, берут кредиты прямо через Онлайн Банк. Не удивительно, что сегодня наблюдается стремительный рост кредитования малого и среднего бизнеса и он будет продолжаться. Также банки сегодня начали предлагать различные цифровые и рекламные сервисы для предпринимателей и это, на мой взгляд, очень правильный тренд. В 2019 году поддержка малого и среднего предпринимательства должна стать приоритетной задачей не только для правительства РФ, но и для крупных компаний и банков.