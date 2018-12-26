Геннадий Зюганов: Я - трезвый человек. Две-три рюмки 31 декабря мне вполне достаточно
- Геннадий Андреевич, вы как Новый год собираетесь встречать - как обычно?
- Только - в кругу семьи. У меня 8 внуков, из них 7 – мужики. Подросли, все крепкие, здоровые, головастые. Когда вся семья собирается, - человек 18-20 за столом.
Геннадий Зюганов: На Новый год выпью за нашу Советскую Родину и Дружбу народов!
- А плюс еще товарищи по партии.
- Да. И плюс еще Гамов…
Я считаю, что это семейный, домашний праздник, добрый, приятный, симпатичный. Были разные случаи, тем не менее, стараюсь всегда возвращаться на Родину в это время.
- То есть - вы сейчас не на Родине?
- Ну, Родина у меня большая, я свою страну очень люблю. Есть моя родная Орловщина, где я появился на свет. Но сейчас я говорю о своем доме. А он - в Москве, где я уже 35 лет прожил.
- Скажите, а правда, что вам из Орла соленья всякие присылают к новогоднему столу?
- Родственники, когда приезжают, что-то обязательно привозят. Как правило, то, что делают собственными руками, и это великолепно. Огурчики, помидорчики. А вот сейчас мне прислали капустку. Это наш любимый аграрий Павел Грудинин в своем хозяйстве засаливает великолепную капустку, готовит моченые яблоки. И все - дешево, не то, что у других.
- А как насчет выпивки?
- Тут вчера один принес. Он крупный ученый. Наладил какое-то производство уникальное, лучше, говорят, любого коньяка и рома, не говоря о виски. Я пью немного. Главное, чтоб была хорошая компания, душевный разговор.
Как-то один знакомый увидел сюжет, где я с бокалом. Говорю ему: «Успокойся, я пью чуть больше Горбачева, но гораздо меньше Ельцина». После этого все успокоились. Все знают, что я трезвый человек. Две-три рюмки мне вполне достаточно.
- А знаменитая зюгановская медовуха ?
- Нет. Она…
- Выпита?
- Отстаивается. Шикарная штука. Она чем отличается? Легко пьется, голова свежая, а ноги плохо идут. С ней надо поаккуратнее.
- Знаю, что ваше любимое блюдо - жареная картошка. Еще со студенческих времен.
- Есть мясо по-строгановски, а это - картошка по-зюгановски. Когда мы в студенчестве в общежитии ее жарили, запах был на весь этаж, сбегались все студенты.
- В чем секрет-то?
- Секрет в том, что картошка - своя, родная, своими руками выращенная. Второй секрет – хороший сорт. Третий секрет – душевное застолье.
- А масло подсолнечное или сало?
- Это один из главных секретов.
- А тост коммунистический можете сказать?
- За великую советскую Родину и дружбу народов!
- Геннадий Андреевич, следующий год будет годом Свиньи. Как его надо встретить?
- Не по-свински. Выруливать на курс, при котором людям будет хорошо, а иначе захрюкаем.
РЕЦЕПТ
Картошка по-зюгановски
- Берем картошку. Лучше - выращенную на своем огороде, без всяких пестицидов и прочей гадости. Моем, чистим. Режем круглыми пластинками, а не брусками. И - обязательно руками, а не на комбайне: кружочки не должны быть идеально ровными и одинаковыми по толщине: вкус будет не тот!
На горячую сковородку (настоящую, чугунную!) насыпать тонкие ломтики свиного сала – лучше свежего, не соленого. Кстати, свинка тоже должна быть со своего двора. Туда же добавляем крупно порезанный лук.
Как только сальцо начинает вытапливаться, а лук - подрумяниваться, в эти шкварки высыпаем картошку. Перед этим можно посолить и перемешать картошку: она сразу дает сок, соль растворяется и равномерно распределяется.
Жарим, периодически переворачивая картошку широким ножом. Румяные поджарки гарантированы!
При желании перед подачей можно чуть-чуть посыпать мелко-мелко порезанным чесноком.
Вообще - сало можно заменить подсолнечным маслом, но обязательно – нерафинированным, с ароматом жареных семечек!
Приятного аппетита!