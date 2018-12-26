2018-12-26T17:08:39+03:00
В мире

Извержение Этны и землетрясение на Сицилии пострадали шесть коммун и рухнула статуя Сант-Эмидио, защитника от землетрясений

Из Италии передает наш корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони [видео]
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Всю ночь продолжались сильные взрывы на вулканеВсю ночь продолжались сильные взрывы на вулканеФото: REUTERS
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Извержение вулкана Этна спровоцировало сегодня ночью землетрясение силой 4,8 — 5,1 балла. Страшная ночь выдалась у жителей Катании, это регион острова Сицилия. Люди рассказывают, что когда шли по улице, земля дрожала и было очень страшно. Всю ночь продолжались сильные взрывы на вулкане, по прежнему над вулканом высокий столб пепла. Рушились дома и слышались жуткие крики раненых. Многие люди остались без крова буквально на улице, под дождем из лавового пепла.

На Сицилии от землетрясения пострадали шесть коммун и рухнула статуя Сант-Эмидио, защитника от землетрясений.

Аэропорт Фонтанаросса был закрыт, но сейчас, как сообщают итальянские СМИ, уже функционирует в обычном режиме.

Шесть городов или по-итальянски коммун, сильно пострадали Фото: REUTERS

Шесть городов или по-итальянски коммун, сильно пострадалиФото: REUTERS

Эксперты говорят, что, однако, сохраняется высокий уровень сейсмоопасности.

Шесть городов или по-итальянски коммун, сильно пострадали: Флери, Зафферана-Этнеа, Санта-Венерина, где рухнула передняя часть главной церкви Санта-Мария-дель-Кармело, Бонгардо, Ачезе. А в Пеннизи разрушены деревня Ачиреале, колокольня и статуя Сант-Эмидио, который считался небесным покровителем и защитником от землетрясений.

Извержение вулкана Этна спровоцировало сегодня ночью землетрясение силой 4,8 — 5,1 балла Фото: REUTERS

Извержение вулкана Этна спровоцировало сегодня ночью землетрясение силой 4,8 — 5,1 баллаФото: REUTERS

Десять раненых были госпитализированы, одна женщина в очень тяжелом состоянии, еще двадцать получили необходимую медицинскую помощь, у них были легкие ушибы и травмы, не требующие госпитализации. На всякий случай была закрыта автострада Catania-Messina A18.

На данный момент подсчитывается ущерб. Более всего пострадал город Флери. Префект распорядился открыть все школы и спортзалы, и разместить там всех тех, чьи дома разрушены.

На данный момент подсчитывается ущерб Фото: REUTERS

На данный момент подсчитывается ущербФото: REUTERS

По итальянскому ТВ показали сюжет, в котором семья из четырех человек, чей дом буквально рассыпался на кусочки, рассказывают, что они остались живы буквально чудом. Спасатели ведут интенсивные спасательные работы, продолжают вытаскивать тех, кто оказался заблокирован под обломками. О жертвах пока не сообщается, возможно, что обошлось без погибших.

«На данный момент земля перестала трястись, - написала утром после страшной ночи в своем твиттере одна сицилийская девушка. - А я продолжаю».

Сейсмологи не исключают повторения толчков.

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