2018-12-26T17:07:31+03:00
Общество

В Москве вдвое выросли штрафы за неоплату парковки

Мосгордума одобрила внесенные поправки
Анастасия ВАРДАНЯН
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С 15 декабря максимальный тариф вырос с 200 до 380 рублейС 15 декабря максимальный тариф вырос с 200 до 380 рублейФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В среду, 26 декабря, Мосгордума одобрила законопроект об увеличении вдвое с 2500 до 5000 рублей штрафа за неоплату парковки. Последнее слово остается за мэром, который должен одобрить документ. Ожидается, что штрафовать по-новому начнут уже с 9 января.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение сразу после повышения стоимости парковки на центральных улицах столицы. С 15 декабря максимальный тариф вырос с 200 до 380 рублей. Принят он был в рекордные сроки.

- Существовавший штраф в 2,5 тысяч рублей стал экономически нецелесообразен. Он несоизмерим со стоимостью стоянки на платных городских парковках. В течение суток она может достигать 7 140 рублей, - пояснила Людмила Портнова, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству.

По мнению авторов законопроекта, этой лазейкой и дешевизной штрафа могли воспользоваться недобросовестные автомобилисты. Кроме того, с начала 2018 года на треть увеличилось количество выписанных штрафов за неоплату парковки. А значит водителей сумма в 2500 перестала пугать.

Ранее законопроект в рамках заседания комиссии одобрил Департамент транспорта Москвы. Новые правила парковки ввели в столице с 15 декабря. Помимо увеличения стоимости, с 15 до 5 минут было сокращено время бесплатной стоянки.

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