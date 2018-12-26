Экспертиза Россельхознадзора: 60% черной магазины в магазинах может быть нелегальной

Россельхознадзор не смог установить происхождение 60% образцов черной икры, которые взял на исследование.

- Из десяти образцов черной икры оно прослеживается только у четырех, которые были ввезены по импорту (из Китая и Италии — Ред.), – сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В России добыча осетров запрещена. Исключение - для ученых, ведущих наблюдения. Но объемы "научной" икры незаметны. Почти вся черная икра на прилавках – аквакультурная. Осетры выращиваются на фермах, а потом их «доят», говоря языком специалистов. Аквакультурная икра имеет иной вкус, нежели от дикой рыбы. По словам Сергея Данкверта, производители черной икры нередко скрывают, что икра не "дикая".

Исследование Россельхознадзора не означает, что больше половины дорогой рыбной продукции опасно для жизни. И все же покупателям нужно быть повнимательнее.

В Росрыболовстве «КП» рассказали, что в продажу может поступать браконьерская икра.

Чем плох, если отвлечься от чисто этических норм, такой продукт?

- Непонятно, какие были условия фасовки. Чаще всего стихийные, без соблюдения элементарных санитарных норм. Съев баночку такой икры, можно подхватить инфекцию, – пояснили в Росрыболовстве.

Но и путь вполне легальной икры из Китая бывает весьма тернист. Например, произвели ее в Китае, а на банке написали, что она российская. Потому что доверие к нашему бренду выше, чем к китайской продукции.

Что делать потребителям? Хотя бы стараться не покупать икру на стихийных рынках или по интернету, фактически, с рук.

Сейчас в России продается в основном аквакультурная икра из Китая.

- Почти вся черная икра, которая продается у нас (а это 800 тыс. тонн в год), китайского происхождения. Причем в Китае, если покупать оптом, она стоит всего $20 за килограмм, а у нас в разы дороже. В итоге покупатель сильно переплачивает, приобретая к тому же искусственный аквакултурный продукт. В России производится всего 30-40 тонн черной икры. Тогда как только одно китайское предприятие выпускает 60 тонн этого продукта. Китай стал монополистом на этом рынке, производя 3 млн тонн черной икры ежегодно, – комментирует глава информагентства по рыболовству Александр Савельев.

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