В Минпромторге придумали, как снизить вывоз «кругляка»

Главная проблема лесной промышленности - вывоз необработанной древесины. Многим заготовителям, особенно на Дальнем Востоке, проще переправить «кругляк» в Китай, чем заниматься его переработкой. Тем не менее ситуация в отрасли стала улучшаться. Об этом заявил на пресс-брифинге в МИА «Россия сегодня» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

- Вывоз необработанной древесины сейчас составляет 9% от заготовки, - рассказал чиновник. - Это хороший показатель. Но мы будем постепенно ужесточать требования к тем, кто хочет вывозить необработанную древесину за пределы страны. Мы хотим, чтобы это было все менее выгодно для производителей. Можно перерабатывать лес на Дальнем Востоке, а затем вывозить готовую продукцию за рубеж в Китай, Японию и Корею. Наш лес им нравится.

Наиболее перспективное направление - это производство целлюлозы. То есть России нужно строить больше целлюлозно-бумажных комбинатов. Естественно, современных, которые не наносят вреда окружающей среде.

- Тренд на целлюлозу есть в мире, показатели производства растут ежегодно. Часть иностранного оборудования можно заместить отечественным. Мы эффективно заготавливаем и перерабатываем лес, а целлюлоза – это отходы леса, - сказал замминистра.

Сейчас в России работают около 15 крупных и мелких целлюлозно-бумажных комбинатов. Для такой огромной страны, как наша, это мало. Для сравнения, в относительно маленькой Финляндии около 50 ЦБК. При этом один из них стоит прямо в Хельсинки и для производства использует ту же самую воду, что идет в дома жителей финской столицы. То есть, современные технологии позволяют добиться полной очистки воды.

- В Вологодской области есть хороший проект, там уже идут переговоры о поставке оборудования и идут общественные обсуждения с местными жителями о четырехступенчатой очистке воды, - рассказал Евтухов.

По его словам, всего в разных регионах России планируется построить четыре новых целлюлозно-бумажных комбината. Помимо Вологодчины, еще два должны появиться в Красноярском крае и один – в Иркутской области.

- ЦБК – это основные драйверы развития лесопромышленного комплекса, и не нужно бояться, что мы вырубаем леса. Мы вторые после Бразилии по запасам сырья, наша расчетная лесосека, то есть тот объем леса, который можно заготавливать без ущерба для экологии, выбирается меньше, чем на 50%, - пояснил замминистра.

Тем не менее строительство ЦБК - дорогое удовольствие. Размер инвестиций в создание одного крупного комбината - около 2 - 2,5 млрд евро (это 150 - 180 млрд. рублей). В министерстве обещают дать льготы. Например, создать на месте строительства территорию опережающего развития (ТОР). Этот режим сейчас успешно действует на Дальнем Востоке и предполагает, что инвесторы получают беспрецедентные налоговые поблажки. В частности, льготы на уплату налогов на имущество, прибыль и страховых взносов. Кроме того, государство берет на себя обязательство построить всю необходимую инфраструктуру - дороги, электросети и прочее.