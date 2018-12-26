Сотни россиян собрали подарки для ребят из детдомов, откликнувшись на акцию проекта #Жить и блогера Гусейна Гасанова

Подарки для воспитанников подмосковных детских домов помогли собрать сотни россиян. Неравнодушные люди присоединились к акции, которую провел проект #Жить вместе с блогером Гусейном Гасановым.

В течение четырех дней, с 22 по 25 декабря у главного входа ВДНХ ждал фургон, куда можно было принести игрушки, спортивный инвентарь, наборы для творчества и другие подарки для тех ребят, кому очень нужна вера в чудо и человеческое добро.

В акции приняли участие и сами организаторы – в воскресенье основатель проекта #Жить Игорь Матвиенко и блогер Гусейн Гасанов пообщались со всеми желающими и оставили свои подарки для малышей. Композитор принес диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а от блогера дети получат квадрокоптер, аэрохоккей и игрушки.

Гусейн Гасанов пообщался с поклонниками и сам принес подарки

- Новый год – это семейный праздник. Почему бы не сделать детей, у которых нет родителей, счастливее? Я понял, что могу просто поставить грузовик в центре Москвы и многие из моих подписчиков придут, захотят помочь. Это сделал не только я, но и моя аудитория – мы все вместе, – говорит Гусейн Гасанов.

- Помогать можно и нужно не только деньгами. Добрые слова, поддержка, внимание друг к другу, положительные эмоции не менее важны. Именно вокруг этого вырос и развивается проект #Жить, объединяющий очень разных, но одинаково искренних и позитивных людей, – считает Игорь Матвиенко. Он отметил, что каждый человек, подготовивший подарок для ребят, стал немного волшебником.

- Надеемся, что к каждому эта доброта так или иначе вернется в новом году, - пожелал он.

25 декабря собранные в ходе акции игрушки отправились к своим новым хозяевам. Вместе с подписчиками и участниками проекта #ЖИТЬ Гусейн отправился в гости к ребятам. Новогодние подарки получили воспитанникам двух детских домов, еще по четырем их развезут волонтеры в ближайшие дни.