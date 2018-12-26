2018-12-26T18:46:25+03:00
Телевизор

Как распадаются «Уральские пельмени»: Михалкова, Мясников и Рожков не ездят на гастроли, но останутся в эфире

В новогоднюю ночь коллектив будет вместе, и миллионы им по-прежнему платят
Ирина ВИКТОРОВА
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Новогодние «пельмени» Михалкова и РожковНовогодние «пельмени» Михалкова и Рожков
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С утра 31 декабря до утра 1 января на СТС праздничный марафон шоу «Уральские пельмени». Мы увидим всех любимых артистов вместе. Телезрители беспокоятся: на волне слухов о распаде коллектива - кого покажут в празднике в эфире?

Оказывается, в «золотом составе» «Уральские пельмени» выступают только на записи телевизионных концертов, а вот гастролируют в менее звездной комплектации.

«Друзья мои, вы часто спрашивайте. Почему кого- то не было, когда «Уральские пельмени» приезжали с концертом в ваш город. Ещё раз хочу вам сказать. Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят на гастроли. Состав приезжающих артистов смотрите на афишах...» - объяснил Вячеслав Мясников.

Отказавшиеся от гастролей Михалкова, Мясников и Рожков

Отказавшиеся от гастролей Михалкова, Мясников и Рожков

Андрей Рожков и Вячеслав Мясников теперь неплохо зарабатывают самостоятельно - они гастролируют по стране дуэтом «Ваши пельмени». В их туре залы полные, также, как на гастролях коллектива «Уральские пельмени». У «пельменей» меняются директора, уходят артисты, а они продолжают спокойно «вариться», собирая залы. Причем, билеты на юмористические концерты разбирают лучше, чем на музыкальные шоу. В феврале, к примеру, у «Уральских пельменей» 11 больших концертов, а билетов уже осталось мало.

Звезд в коллективе много, но в основном составе самый востребованный 48-летний Дмитрий Брекоткин. Кстати, корпоративное выступление звезд «Уральских пельменей» стоит полтора - два миллиона рублей.

Создавшие новый коллектив «Ваши пельмени» Рожков и Мясников

Создавшие новый коллектив «Ваши пельмени» Рожков и Мясников

Кстати, в 2019-м году исполнится уже 10 лет, как «Уральские пельмени» прописались на СТС. Понятно, почему звезды, которые отказываются гастролировать с коллективом, не хотят уходить из эфирных концертов: пока ты в телевизоре, народ о тебе помнит, поэтому и билеты на концерты покупают и на корпоративы зовут.

Но нужно учитывать, что над производством шоу работает сотня человек: сценаристы, продюсеры, режисеры, съемочная бригада... Поэтому, когда «Уральские пельмени» пару лет назад «прописались» в списке Forbes с доходом $ 800 тыс. (55 млн.руб.), все прекрасно понимали, что эти деньги делятся в разных пропорциях на большую команду.

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