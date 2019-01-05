Пять самых дурацких исследований 2018 года

Что выйдет из лего

Шесть британских и австралийских врачей-педиатров взялись опытном путем получить ответ на вопрос: через какое время выйдет наружу проглоченная деталь от конструктора «Лего». Глотали экспериментаторы сами, благоразумно выбрав округлые предметы диаметром около 1 сантиметра — головки игрушечных человечков, входящих в наборы. Сами же и следили за результатом, отыскивая проглоченное и замеряя время, потребовавшееся на прохождение предмета от входа в организм до естественного выхода.

У кого-то головка выходила через 1 день, у кого-то задерживалась на три. В среднем же путь занимал 1,7 дня. О чем экспериментаторы и сообщили в одном из научных журналов.

Дурацкое исследование? Пожалуй. Ведь и так известно, что мелкие предметы, проглоченные в основном детьми, никуда не деваются — обязательно выходят. Но теперь, когда определены более-менее точные сроки «возвращения», родителям, возможно, будет спокойнее?

Самоотверженные ученые однозначно достойны потешной Шнобелевской премии, которую вручают как раз за подобные — мягко, говоря, необычные исследования. И совсем, кстати, не исключено, что награда еще найдет «героев» - в 2019 году.

Однако научный метод педиатров-экспериментаторов не столь уж оригинален. И до них глотали и смотрели, что выйдет.

Пять лет назад американские и канадские ученые Брайан Крэндолл и Питер Стал получили Шнобелевскую премию в области археологии. А глотали они землероек. Не разжевывая. Цель была - узнать, что будет с их скелетами. Для археологов это, оказывается, важно. Поскольку зная, что происходит с останками мелких животных в пищеварительном тракте человека, можно понять, что представляют из себя найденные при раскопках косточки.

Будем прятаться от инопланетян или сигналить им?

Джеймс Кларк и Керри Кэхой — исследователи из Массачусетского технологического института в Кембридже — уверяют: чтобы инопланетяне нас наверняка заметили, нужно мигнуть им лазерным лучом. Но мигнуть не просто, а «усиленно» - сфокусировав луч посредством мощных телескопов с зеркалами в 30-45 метров. Ничего фантастического в подобных технологиях нет. Реализовать их можно хоть завтра — необходимое оборудование или уже имеется, или вот-вот появится.

Астрономы подсчитали: сфокусированный луч 1-2-мегаваттного лазера будет заметен с расстояния в 20 тысяч световых лет. Он покажется в 10 раз интенсивнее, чем излучение Солнца. Инопланетяне, которые засекут «аномалию», быстро догадаются, что это им сигналят. И поймут, что в Солнечной системе обитают высокоразвитые разумные существа, которые дали о себе знать.

Чтобы инопланетяне нас наверняка заметили, нужно мигнуть им лазерным лучом

Ничего вроде бы смешного. Если, конечно, не знать, что до Кларка и Кехоя с подобной идеей выступили их коллеги - Дэвид Киппинг и Алекс Тичи из Колумбийского университета. Но с прямо противоположной целью. Посредством тех же, по сути, лазеров они предлагали скрыть Землю от глаз инопланетян. Скрыть так, чтобы имеющаяся у них техника не могла засечь нашу планету.

Вот мы, к примеру, ищем планеты у других звезд с помощью орбитальных телескопов - таких, как телескоп NASA Кеплер. Он «высматривает» их посредством транзитного метода - следит, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется - снижается на короткое время, когда по диску звезды проходят местные планеты. По колебаниям яркости астрономы определяют их наличие и даже расстояние, на котором те находятся от своего светила. А расстояние позволяет выяснить, возможна ли жизнь на этой орбите.

Кипинг и Тичи решили, что и братья по разуму, скорее всего, действуют, как мы - направляют на Солнце свои орбитальные телескопы, работающие на основе транзитного метода. Значит, можно их — братьев — надурить: сделать так, чтобы со стороны не было заметно, как меняется яркость нашего светила, когда по его диску проходит Земля. Для этого ученые предлагают слепить наблюдателей лазером, посылая импульсы в их сторону. Вспышки

компенсируют естественное падение яркости Солнца. В результате инопланетные астрономы будут думать, что Земли вообще нет.

Так что нам делать? Пока не ясно. Но в будущем земляне, возможно, определятся — сигналить или, наоборот, прятаться. Ведь братья по разуму могут оказаться как миролюбивыми, так и злобными.

Спагетти челендж: разломи макаронину пополам

Американские ученые выиграли "Спагетти челендж" - решили задачу, которая в прямом смысле слова не давалась в руки, как минимум 50 лет. По легенде, бытующей среди физиков, поставил ее – задачу – их знаменитый коллега Ричард Фейнман. Он предложил найти способ разломить спагетти – длинную макаронину - на две половинки. У самого не получилось – макаронина ломалась либо на три-четыре крупных отрезка, либо от нее откалывались множество мелких.

В 2005 году серьезную заявку на успех сделали французы. Они разработали целую теорию, согласно которой, ломать макаронину нужно, сгибая ее, медленно прикладывая усилия к самым кончикам. Тогда спагетти пополам и разломится, треснув в самой середине – там, где изгиб круче. В противном случае возникнет продольная волна напряжения, которая вызовет разрушения по всей длине.

Спагетти нужно скручивать на 270 градусов и сгибать со скоростью три миллиметра в секундуФото: EAST NEWS

В 2006 году изыскания французов были удостоены Шнобелевской премии по физике. Но экспериментального подтверждения не получили. Истина открылась лишь через 12 лет. Американцы продемонстрировали решение "задачи Фейнмана" – сломали макаронину пополам. Ломала специальная машинка, которая скручивала спагетти примерно на 270 градусов, сгибая со скоростью 3 миллиметра в секунду. Лишь при таких условиях макаронины разделялись на две равные части.

Авторы открытия - Рональд Хейссер, выпускник Университета Корнелла, и Вишал Патил, выпускник Массачуссетского технологического института. Без французов, правда, не обошлось, консультировал "ломщиков" лауреат Шнобелевской премии Эммануэль Вилермо из Университета Марселя.

Жаждущие совершенства могут попробовать поломать макаронины руками, соблюдая рекомендации по углу скручивания и скорости сгибания. Правда, ломать придется по одной штуке.

Плюнуть и растереть

Все исследования, удостоенные Шнобелевских премий, как правило, смешны, и в то же время зачастую полезны. Но среди них попадаются особо выдающиеся. В 2018-м таким стало открытие, совершенное итальянскими учеными. Они выяснили, что «плюнуть и растереть» - согласно народной мудрости - это действительно эффективный метод очистки загрязненных поверхностей. Ученым открылось удивительное чистящее свойство человеческой слюны, которое придает действующее вещество — альфа-амилаза. Благодаря ему слюна удаляет грязь лучше уайт-спирита. Особенно с позолоченных поверхностей.

Сумчатая женщина на курьих ножках

Модель идеальной женщины с эволюционной точки зрения продемонстрировала Алиса Робертс - профессор анатомии и антропологии из Бристольского университета. Она самоотверженно видоизменила саму себя.

Изобразить само совершенство ученую спровоцировали сотрудники Музея науки в Лондоне. Ведь Алиса - признанный авторитет в вопросах человеческой эволюции, книгу написала про то, как человеческое тело адаптировалось к условиям окружающей среды за последние 7 миллионов лет. Вот она и представила, что было бы с женским телом, если бы эволюция шла несколько иначе. И мы развивались бы не сами по себе, а воспользовались достижениями наших соседей по планете — наиболее эффективными решениями из мира животных.

По мысли Алисы, опции, которые она предложила, заметно облегчили бы женскую долю.

Одну из новаций, которая сразу бросается в глаза, профессор позаимствовала у кенгуру — сумку для вынашивания потомства. Рекомендует ее со знанием дела, как мать двоих детей. Мол, с сумками женщинам будет удобнее, детям — уютнее.

Сумчатая женщина на курьих ножках

Ноги совершенной женщины - куриные в нижней части. Сгибаются в другую сторону. Это прибавит скорости передвижения и предотвратит боли в спине благодаря тому, что верхняя часть тела приобретет более правильный угол наклона.

Уши — от летучих мышей, чуткие, не теряющие своей эффективности с возрастом.

Кожа — лягушачья, какая была у Василисы Премудрой до того, как она познакомилась с Иваном царевичем. Такой коже не страшен ультрафиолет, поскольку она обладает повышенной защитной способностью. Ей не грозят ни рак, ни преждевременное старение.

Глаза — от осьминогов. Они крупнее и зорче.

Насчет изменений в области груди Алиса не сообщила. Но если судить по модели, которую для профессора изготовили художник Скотт Итон и специалист по спецэффектам Санджит Прабхакер, то бюст у нее минимальный — только, чтобы ребенка накормить, а не воодушевлять противоположный пол.

Остальные опции — внутренние. Например, вместо легких Алиса предлагает оснастить женщин воздушными мешками. Как у птиц. Поскольку человеческая дыхательная система не позволяет выдыхать весь углекислый газ. А с мешками — можно. И кислород они поставляют более эффективно.

Кровеносная система совершенной женщины подключена к более мощному сердцу, в ней большее количеством артерий. Это должно избавить от инфарктов.

«Само совершенство» получилась той еще красавицей. Но кто знает, может, в будущем идеи Алисы пригодятся - жизнь заставит пойти и на столь крайние меры. Ради сохранения вида. Привыкнем как-нибудь.