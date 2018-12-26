Нарушения правил на московских дорогах теперь фиксируют с помощью нейронной сети

Почему раньше многие водители получали штрафы по ошибке? Да потому что у камер на дорогах интеллекта не было! И работали они по старинке. Например, попадала грязь на государственный номер. И циферку пять объектив распознавал как шесть. И уличал в превышении скорости ни в чем не повинного человека. Который в тот день вообще был не в Москве, а в Апатитах

Теперь с такого рода случайностями покончено. В столице запустили нейронную сеть, которая управляет дорожными камерами. И отныне устройства сами сверяют марку и номер машины (без помощи человека). Раньше снимки поступали в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и уже там специалисты вручную их «пробивали». С помощью базы ГИБДД.

- С появлением нейросети камера уже не сможет неверно распознать знак, - сообщил «КП» руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. - И несправедливых штрафов не будет. К тому же теперь станет легче вычислить мошенников, которые цепляют левые номера.

В общем, прогресс не стоит на месте. И комплексы фотовидеофиксации умнеют. Кажется, еще пару лет и они научатся вычислять автоугонщиков. А еще через пару лет стрелять в них лазером и обезвреживать.

- Если камера зафиксировала нарушение, автомобиль автоматически пройдет проверку на соответствие марки и номера (при помощи нейросети), - добавил Леглер. - Мы отобрали наиболее распространенные марки зарегистрированных в Москве и области автомобилей. Сейчас в списке 103 самых популярных в регионе бренда. Это около 95% всех зафиксированных авто (от «Мерседесов» до брежневских «Москвичей).

К СВЕДЕНИЮ

Если нейросеть фиксирует, что у автомобиля нарушителя левые номера, информация уходит в ЦОДД, где ее повторно проверяют. Если ошибки нет, материалы отправляют в ГИБДД для дальнейшего расследования.