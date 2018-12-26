Что делать, если потерялся в магазине: простые правила для детей и родителей

О чем нужно поговорить с ребенком заранее

Ребенок должен знать и четко произносить свои имя, фамилию и домашний адрес. Если возраст совсем небольшой, напишите эти данные и номер своего телефона (а лучше еще парочку номеров других взрослых) и положите во внутренний карман одежды. Можно также сделать бирку и пришить на верхнюю одежду где-то в районе груди или шеи - так, чтобы ребенок знал, где именно. Кстати, совет с запиской в кармане актуален и для более старших детей: в стрессовой ситуации (потерялся, сел телефон и т.д.) не каждый сможет вспомнить номер родителей.

Разговаривать с незнакомыми взрослыми нельзя. Вообще ни о чем. Даже о прекрасных котятах или машинках “Хотвилз”. Идти куда-либо с незнакомыми взрослыми тоже категорически запрещено. Даже если предлагают посмотреть на крошечного щеночка. На все просьбы о помощи («Мальчик, пойдем, покажешь мне, как…» и т.п.) дети должны также отвечать уверенным отказом.

В то же время, потерявшись, ребенок не должен бояться обратиться за помощью к взрослым. Если речь идет о торговом центре, лучше, чтобы это были не покупатели, а сотрудники: охранники, продавцы. Идеальный вариант - полицейский или женщина с ребенком.

Объясните малышу: если он потерялся, ему нужно оставаться на месте, никуда не уходить и громко (максимально громко!) звать на помощь. Проведите тренировки дома или на улице.

Дети от 6-7 лет уже могут уверенно пользоваться смартфоном. Вбейте в память аппарата набор вашего номера с помощью одной кнопки. Приложения родительского контроля также позволяют отслеживать местонахождение ребенка.

Дети хорошо усваивают правила безопасности, если узнают их не из поучений родителей, а из мультфильмов или книжек. Например, в издательстве "Альпина.Дети" недавно вышла книга "Конни потерялась в магазине” - там как раз героиня попадает в ту самую ситуацию.

На заметку родителям

1. Покупайте ребенку яркие вещи. Среди толпы в торговом центре гораздо проще увидеть красную, а не серо-черную курточку.

2. Если ребенок достаточно большой и вы отпускаете его в торговом центре в какой-либо отдел самостоятельно, договаривайтесь заранее, где вы встретитесь.

3. Если вы поняли, что ребенок потерялся, для начала позвоните ему. Возможно, это снимет все последующие вопросы.

4. Если телефона у ребенка нет или он не отвечает, не паникуйте, а сразу же обращайтесь в администрацию магазина. У службы безопасности есть мониторы, на которых можно просмотреть все помещения в реальном времени. Также есть громкая связь, чтобы сделать объявление.