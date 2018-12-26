2018-12-26T20:44:44+03:00
Происшествия

Проверка подтвердила проведение женского обрезания в столичной клинике

Кроме того, в медцентре практиковали "подпольные" аборты
Анастасия ВАРДАНЯН
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Лицензии на прерывание беременности не было вовсе, а операции делали в условиях стационараЛицензии на прерывание беременности не было вовсе, а операции делали в условиях стационараФото: Олег УКЛАДОВ
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В ноябре в новости попала шокирующая информация о том, что в коммерческой столичной клинике ООО «Классикус», якобы проводят операцию клитероэктомии, проще говоря, женского обрезания девочкам 5-12 лет. Прайс был в отрытом доступе на сайте клиники. В то, что в 21 веке в столице практикуют такую кощунственную операцию, популярную лишь в некоторых мусульманских странах , тогда многие не поверили. А зря!

Росздравнадзор на днях завершил проверку: факт подтвердился.

- Проведение такой операции в отношении малолетних девочек запрещено Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Росздравнадзора.

Кроме того, в этой же клинике нелегально проводили аборты. Лицензии на прерывание беременности не было вовсе, а операции делали в условиях стационара.

Как удалось выяснить «КП», материалы проверки уже преданы с столичный Следственный комитет. Скорее всего, уже в ближайшие дни будет возбуждено уголовно дело. Пока клиника отделалась лишь предписанием об устранении нарушений.

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