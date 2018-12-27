Новогодний сериал - молодежка

Каждый Новый год настоящие хоккейные болельщики вместо бани выбирают другое развлечение - молодежный чемпионат мира по хоккею. Соревнования проходят в Северной Америке, и матчи показывают у нас по ночам. МЧМ продлится почти до конца праздников, до 6 января 2019 года.

В этот раз наша молодежка в новогоднюю ночь будет сражаться с хозяевами первенства - канадцами. Матч для самых стойких - трансляция начинается в 4 утра. Чаще мы в эту ночь выигрываем - в последние годы громили Германию и Швейцарию, побеждали Чехию, но пару раз и попадали под шведов.

У этого праздничного турнира есть свой обязательный волшебник - главный тренер сборной России Валерий Брагин. Вот кто точно забыл, что такое встречать Новый год дома. Брагин повезет сборную на молодежный чемпионат мира уже в 7-й раз! И только в 2018-м Россия вернулась с него без медалей (в четвертьфинале попали под канадцев). А так было три «серебра», одна «бронза» и феерическое «золото»-2011...

Кстати, тот самый 2011 год подарил нам не только чемпионство, но и новый хоккейный термин. В финале Россия уступала Канаде - 0:3, но в третьем периоде раскатала соперника в кленовый лист, забросила пять шайб и вырвала победу. «Наверное, мы фартожопые», - прокомментировал тогда произошедшее нынешний партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов. И это слово намертво закрепилось в российском хоккее.

У нас сейчас хорошее поколение, но и конкуренты не дремлют... Но ведь это Новый год! А российская молодежка в этот праздник любит делать болельщикам подарки из драгметаллов.

Расписание матчей сборной России

28 декабря. 0.00. Россия - Дания

29 декабря. 6.00. Чехия - Россия

31 декабря. 4.00. Швейцария - Россия

1 января. 4.00. Россия - Канада

Четыре лучшие команды выходят в плей-офф.