Теперь не только носки: Волочкова опубликовала в Инстаграме снимок в обнимку с возлюбленным

До сих пор Анастасия Волочкова интриговала общественность и не показывала поклонникам своего нового возлюбленного. В ее Инстаграме то и дело появлялись снимки мужских ног в черных носках рядом с ножками балерины, а свои фотопортреты она в последнее время частенько снабжала хэштегами #глазамилюбимого. Анастасия даже намекает в интервью на возможную свадьбу и не исключает, что может снова стать мамой. Кто ее новый поклонник, Волочкова не раскрывает. А появившиеся слухи о том, что ее возлюбленного зовут Малик, и он работает начальником охраны в ее любимом спа-салоне, решительно опровергает. Балерина не раз давала понять, что очень счастлива в новых отношениях, и представит нового кавалера общественности, когда сама посчитает нужным. Похоже, этот день скоро настанет: в Инстаграме Волочковой впервые появился снимок, на котором ее возлюбленный позирует в полный рост.

Фотография была сделана на фоне загородного дома звезды. На фото Настя нежится в объятиях мужчины, который трепетно обнимает ее за талию. Правда, при этом балерина заслоняет лицо любимого от камеры своим телом. Тем не менее, фолловеры Волочковой заметили, что избранник звезды позирует в резиновых шлепанцах.

volochkova_art Это такая радость-находиться в объятиях любимого человека.

Под снимком балерина оставила нежный пост, посвятив своему бойфренду целое признание в любви:

- Это такая радость - находиться в объятиях любимого человека. Засыпать и просыпаться в них так трепетно... Они согревают в любые морозы. И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно, - написала Анастасия. - Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите. Вот и я берегу в моем сердце и душе... Не демонстрируя возлюбленного. (Только это почему-то вызывает еще больший ажиотаж). И он дорожит тишиной нашей радости и отношений. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми. А если уже счастливы - дорожите и берегите.

Поклонники умоляют Анастасию назвать, наконец, имя ее избранника и показать его лицо. И пеняют балерине за то, что она выгнала своего мужчину в резиновых шлепанцах на мороз. «Насть, а чего он в тапках? Холодно ведь мужчине, сама-то в теплой обуви», «Настюша, да спрячьте вы его уже, и никому не показывайте. Что вы всей стране жить не даете спокойно», - шутят подписчики странички балерины.

К слову, в Инстаграме артистки помимо ног и носков таинственного мужчины как-то появился еще и снимок его руки. На запястье фолловеры звезды рассмотрели дорогие часы – якобы такой хронометр стоит около 2 миллионов рублей. Так что вполне может быть, что новый поклонник артистки – мужчина состоятельный и способный исполнить любой каприз Насти.