«Брюки в карты проиграли?»: Семейное фото семьи Реввы в трусах вызвало неоднозначную реакцию у поклонников

В отличном чувстве юмора у Александра Реввы не откажешь, поэтому поклонники Артура Пирожкова очень сильно удивились, когда на днях звезда опубликовал на своей страничке фотографию, где предстал вместе с супругой в трусах. Пара сидит на картонных ящиках в свитерах, но при этом в нижнем белье.

arthurpirozhkov Если вам на Новый год подарят обычные носки, не расстраивайтесь... загляните внутрь.. а вдруг вы найдёте ещё один .. очень красивый подарочек... #семьяРА #MerryChristmas #ааааа

«Если вам на Новый год подарят обычные носки, не расстраивайтесь... загляните внутрь.. а вдруг вы найдёте ещё один …очень красивый подарочек.. (авторская орфография сохранена. Прим.ред) – подписал снимок автор.

Подписчики Реввы не оценили его шутку и подвергли его критике.

«Другим способом нужно привлекать внимание к себе, скажем, талантом», «Неужели приятно, когда твоей жене, матери твоих детей глазеют в трусы. Какая-то пошлятина», «И не стыдно вам? Совсем совесть потеряли» «Брюки в карты проиграли», — написали комментаторы под фото.

Напомним, из самых сексуальных артистов Comedy club женат уже более 11 лет на красавице по имени Анжелика. У пары подрастают двое детей: дочь Алиса. и Амели. Пара познакомилась в сочинском ночном клубе, куда Анжелика пришла вместе с подругой, а Ревва пришел после концерта потанцевать с друзьями.