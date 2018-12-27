Светлана Лобода призналась, что пять лет торговала по выходным на рынке

Светлана Лобода производит впечатление человека, который родился с серебряной ложкой во рту. Кажется, что такой красивой, талантливой девушке многое давалось легко, в том числе, и ее успешная певческая карьера. Однако, в интервью «Комсомольской правде» певица как-то призналась, что к олимпу она шла долгие семь лет и это был трудный, упорный путь. Мол, она много работала и добилась своего. Эту же мысль на днях мама двоих детей подтвердила и в интервью журналистам Woman.ru. Лобода рассказала, что после рождения второй дочери Тильды не стала уходить в декретный отпуск, она привыкла много работать, поэтому вернулась на сцену уже через три недели после родов.

Лобода отметила, что ей приходится сегодня содержать большую семью, поэтому времени на то, чтобы расслабиться и посвятить себя воспитанию ребенка у нее не было. Она отвечает за родителей, сестру, старшего ребенка и свой коллектив.

Звезда призналась, что в детстве ее семья была очень бедной. По выходным дням Лобода вместе с мамой отправлялась на рынок, чтобы заработать немного денег на пропитание семье. Так длилось около пяти лет.

Но Светлана не стыдится своего тяжелого детства. Сейчас она хочет, чтобы у ее родственников было все самое лучшее. Но для этого ей приходится много работать. Лобода добавила, что до последнего дня перед родами она трудилась. Записывала тизер на песню «Суперзвезда». Она сказал, что ей было очень непросто, однако, когда клип увидела общественность, то был полный восторг, сообщает портал woman.ru.

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Бывает. Но им сложно, потому что я 24 часа в сутки отдаю работе. А свободное время занимает мой ребенок. Дочь Ева часто ездит со мной на гастроли, я стараюсь проводить с ней как можно больше времени. Меня же как мамы вообще нет дома. Мама за прошлый год отработала такое количество концертов и туров... Только в новогоднюю ночь - пять концертов. Новогодние «огоньки» смотрели в машине. И когда увидели, что «Твои глаза» крутят за пять минут до боя курантов, подумали: «Наверное, что-то у нас получилось в этом году». (подробности)