«Ну я же мать, мне можно!»: Регина Тодоренко пожаловалась на «ужасную» внешность после родов

Регина Тодоренко – телеведущая с огромным запасом работоспособности. Даже во время беременности избранница Влада Топалова не оставляла съемки своего шоу, а как только выписалась из роддома вновь вернулась на работу. Как молодой маме удается выживать в столь бешенном темпе, остается только гадать. Поклонники же бывшей ведущей «Орла и решки» стараются в комментариях поддержать звезду.

Большая часть фото и видео для инстаграма Регина снимает без макияжа. Но абсолютно не комплексует по этому поводу. И хотя Тодоренко мечтает как можно скорее вернуть свою добеременную форму, она вовсе не переживает из-за того, как выглядит сейчас.

На днях, Тодоренко опубликовала видеоролик, на котором позирует без мейкапа. «Выгляжу я ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно», — пошутила жена Влада Топалова.

Большая часть фото и видео для инстаграма Регина снимает без макияжаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Тодоренко и Топалов старались как можно дольше не афишировать тот факт, что они вскоре станут родителями.Забрав супругу и младенца из роддома, Влад признался, что в соцсетях видит много негативных комментариев, адресованных ему и жене. Между тем, его семье надо побыть втроем, без назойливого внимания фанатов, чтобы привыкнуть к новому графику жизни. Как только малыш подрастет, они обязательно покажут его общественности.

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Напомним, о том, что Регина Тодоренко беременна стало известно в мае этого года, однако, сама телеведущая предпочитала никак не комментировать свое положение. Однако, вскоре, в начале лета, она отправилась отдыхать на Лазурный берег вместе с Владом Топаловым, тем самым, косвенно подтвердив, кто же является отцом будущего малыша. А в конце октября пара расписалась. Причем будущие родители просто ограничились росписью в ЗАГСе, решив отложить саму свадьбу на потом. Скорей всего, торжество организуют за рубежом, о чем очень мечтает будущая невеста. А пока есть заботы поважнее. (подробности)