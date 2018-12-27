Когда все эти девушки – твои дочери: Эди Мерфи сделал семейное фото с 10 детьми

Эдди Мерфи недавно стукнуло 57 лет и к этому возрасту он успел все. Сняться в более 30 фильмах, получить «Оскар», записаться три студийных альбома и стать отцом… десяти детей. На рождественские праздники актер решил собрать все свое многочисленное семейство под одной крышей. Перед началом праздника семейка решила сфотографироваться на память. Если честно, все еле влезли в кадр. Уникальным снимком большой семьи поделилась в Instagram 29-летняя дочь комика Брия — самая старшая из детей Мерфи.

На фото в центре сам Эдди Мерфи. Справа от него стоит нынешняя возлюбленная актера Пейдж Батчер с новорожденным сыном Максом. Рядом еще одна блондинка постарше — ее мама. Плюс рядом позируют мама Эдди и остальные девять детей актера, в том числе его общая с Пейдж дочь — двухлетняя Иззи Уна (девочку он держит на руках), а также дочь Энджел Айрис от экс-солистки Spice Girls Мел Би.

bria_murphy Daddy s girls

Всего у звезды фильма «Доктор Дулиттл» 10 детей от 5 разных женщин. При этом не на всех из них актер был женат. Мать пяти детей актера, модель Николь Митчелл, продержалась в этом статусе почти 14 лет, а вот кинопродюсер Трейси Эдмондс — всего две недели. Нынешняя возлюбленная актера пребывает лишь в статусе гражданской супруги, хотя пара начала встречаться в 2012 году, и модель родила от комика двух детей.

Самые сложные отношения у Мерфи сложились с экс-солистки Spice Girls. Когда Мел Би заявила, что она беременна, Эдди заявил, что отец точно не он. Певица подала в суд на признание отцовства, и ДНК-тест подтвердил, что Энджел Айрис — дочь Эдди. Но Мерфи даже после приведенных доказательств отказался платить по алиментам. Только спустя три года судов адвокаты актера согласились выплачивать деньги на содержание малышки. Актер ежемесячно перечисляет на счет Энджел Айрис по 35 тысяч долларов, а периодически Мерфи даже захаживает в гости к 11-летней дочери.