2018-12-27T18:49:05+03:00
Звезды

Солист группы «Иванушки International» показал подросшего сына

Старшему наследнику Андрея Григорьева-Аполлонова исполнилось 15 лет
Ольга АНТОНОВА
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Поклонники присоединились к поздравлениям АндреяПоклонники присоединились к поздравлениям АндреяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В последнее время в своих интервью Андрей Григорьев- Апполлонов много рассказывал о том, какую тяжелую депрессию пережил после гибели родной сестры. Певец откровенно признавался, что уходил в запой, чтобы только не чувствовать сильной душевной боли, но при этом много работал. Осознание, что так больше нельзя пришло, когда солист известной группы вспомнил, что у него растут дети, и им нужен здоровый отец. Правда, от публики лица наследников звезда старался скрывать и только недавно показал, как выглядит старший сын – Ваня. Подростку исполнилось 15 лет, что стало поводом для отца похвастаться наследником в сети.

«15 лет! Иван! Так держать!»- подписал снимок Андрей Григорьев-Аполлонов.

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15 лет! Иван! Так держать!
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Поклонники присоединились к поздравлениям Андрея и отметили, что внешне Ваня похож на жену артиста Марину. «Красавец какой! С днем рождения!», «Время летит... Вырос так», «На маму похож», «Красавчик!», «На маму похож, копия», «Как же летит время!!», «Какой взрослый стал», «Красавец», — написали они в комментариях у снимку.

Напомним, у Андрея Григорьева-Аполлонова и его жены Марины растут двое сыновей. Старший Иван появился на свет 23 декабря 2003 года, а младший Артемий — 25 марта 2008 года. Иван давно занимается хоккеем, играя за детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва «Динамо».

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«Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — признался певец. (подробности)

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